https://ria.ru/20210824/bayden-1747116611.html

Байден заявил, что промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат

Байден заявил, что промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат - РИА Новости, 24.08.2021

Байден заявил, что промедление с эвакуацией увеличивает угрозу для солдат

Президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана - 31 августа - зависит от координации с талибами, сообщила в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:17

2021-08-24T22:17

2021-08-24T22:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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афганистан

джо байден

g7

талибан

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана - 31 августа - зависит от координации с талибами, сообщила в заявлении пресс-секретарь президента Джен Псаки."Сегодня утром в ходе встречи с лидерами G7 президент сообщил, что наша миссия в Кабуле закончится по мере выполнения ее целей. Он подтвердил, что мы на данный момент успеваем завершить до 31 августа", - сообщила Псаки."Он также дал понять, что с каждым днем операций на местах есть все больше риска для наших солдат по мере роста угроз "ИГ- Вилаят Хорасан"* и что завершение миссии 31 августа зависит от продолжения координации с "Талибаном"*, включая продолжение доступа к аэропорту. Вдобавок президент попросил Пентагон и госдепартамент составить планы на случай изменения сроков, если это станет необходимым", - добавила Псаки.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747094748.html

https://ria.ru/20210824/tryudo-1747110254.html

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кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, джо байден, g7, талибан, министерство обороны сша