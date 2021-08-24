10:54 24.08.2021 (обновлено: 12:15 24.08.2021)
Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели ребенка от ожогов в Башкирии
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
УФА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в Башкирии, один из которых скончался, сообщает СКР.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 августа 2021 года сотрудники одной из пожарно-спасательных частей ГУМЧС по Башкирии во время тушения пожара в гараже, расположенном в селе Акъяр, извлекли из него металлическую бочку. После ликвидации пожара бочка была оставлена на улице без присмотра.
"Вечером того же дня двое 6-летних детей во время игры подожгли вышеуказанную бочку, в результате произошло возгорание содержимого в ней легковоспламеняющегося вещества, и дети получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела скончался в больнице", - сообщает СКР, отметив, что в бочке находился карбид.
Следственные органы Башкирии намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, информирует ведомство.
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