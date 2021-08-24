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Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии
Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии - РИА Новости, 24.08.2021
Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:54
2021-08-24T12:15
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в Башкирии, один из которых скончался, сообщает СКР."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.По данным следствия, 17 августа 2021 года сотрудники одной из пожарно-спасательных частей ГУМЧС по Башкирии во время тушения пожара в гараже, расположенном в селе Акъяр, извлекли из него металлическую бочку. После ликвидации пожара бочка была оставлена на улице без присмотра.Следственные органы Башкирии намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, информирует ведомство.
https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:54 24.08.2021 (обновлено: 12:15 24.08.2021)
 
Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о гибели ребенка от ожогов в Башкирии

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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УФА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в Башкирии, один из которых скончался, сообщает СКР.
"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 18:17
В Башкирии дети подожгли бочку с карбидом, один ребенок погиб
По данным следствия, 17 августа 2021 года сотрудники одной из пожарно-спасательных частей ГУМЧС по Башкирии во время тушения пожара в гараже, расположенном в селе Акъяр, извлекли из него металлическую бочку. После ликвидации пожара бочка была оставлена на улице без присмотра.
"Вечером того же дня двое 6-летних детей во время игры подожгли вышеуказанную бочку, в результате произошло возгорание содержимого в ней легковоспламеняющегося вещества, и дети получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней ребенок с термическим ожогом 90% поверхности тела скончался в больнице", - сообщает СКР, отметив, что в бочке находился карбид.
Следственные органы Башкирии намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, информирует ведомство.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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