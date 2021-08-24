https://ria.ru/20210824/bashkiriya-1746984353.html

Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии

Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии - РИА Новости, 24.08.2021

Бастрыкину доложат о гибели ребенка в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:54

2021-08-24T10:54

2021-08-24T12:15

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 24 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту получения ожогов двумя детьми в Башкирии, один из которых скончался, сообщает СКР."Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом", - говорится в сообщении.По данным следствия, 17 августа 2021 года сотрудники одной из пожарно-спасательных частей ГУМЧС по Башкирии во время тушения пожара в гараже, расположенном в селе Акъяр, извлекли из него металлическую бочку. После ликвидации пожара бочка была оставлена на улице без присмотра.Следственные органы Башкирии намерены дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на месте тушения пожара. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, информирует ведомство.

https://ria.ru/20210823/karbid-1746923595.html

https://ria.ru/20210526/pozhar-1733953502.html

россия

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия