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Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты
Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат, с учетом их чистой прибыли для них это... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:25
2021-08-24T18:25
2021-08-24T18:25
экономика
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат, с учетом их чистой прибыли для них это будет легко.Выступая на втором этапе съезда "Единой России", Путин предложил незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Причем, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", - подчеркнул Путин."С учетом чистой прибыли банков, они сделают это легко", - добавил президент.
https://ria.ru/20210824/putin-1747083055.html
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экономика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты
Президент Путин: банки должны вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты