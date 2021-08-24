https://ria.ru/20210824/banki-1747087640.html

Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты

Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал банки вернуть россиянам списанные за долги соцвыплаты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат, с учетом их чистой прибыли для них это... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:25

2021-08-24T18:25

2021-08-24T18:25

экономика

владимир путин

единая россия

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747084121_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_500149707179752a0a3cd1b4bc8fa0f1.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что банки должны вернуть гражданам списанные за долги средства социальных выплат, с учетом их чистой прибыли для них это будет легко.Выступая на втором этапе съезда "Единой России", Путин предложил незамедлительно, сразу после избрания нового состава Госдумы, изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства."Причем, как я уже сказал на нашей встрече позавчера, сделать это нужно, что называется, задним числом. То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть. Это их законные деньги", - подчеркнул Путин."С учетом чистой прибыли банков, они сделают это легко", - добавил президент.

https://ria.ru/20210824/putin-1747083055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия