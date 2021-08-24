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Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2021
Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:51
2021-08-24T15:09
сергей лавров
центральная азия
россия
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."По-поему, Wall Street Journal спрашивал, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - сказал Лавров на пресс-конференции.Главной причиной он назвал то, что американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры и вооружений, военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было оттуда наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан "будет себя плохо вести".Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа - назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210819/ryabkov-1746472440.html
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сергей лавров, центральная азия, россия, в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, адам шифф
14:51 24.08.2021 (обновлено: 15:09 24.08.2021)
 
Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает перед СМИ после участия в Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По-поему, Wall Street Journal спрашивал, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 22:59
Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии
Главной причиной он назвал то, что американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры и вооружений, военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было оттуда наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан "будет себя плохо вести".
Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа - назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:41
WSJ: Путин призывал Байдена отказаться от присутствия США в Средней Азии
 
Сергей ЛавровЦентральная АзияРоссияВ миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденАдам Шифф
 
 
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