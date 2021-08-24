https://ria.ru/20210824/aziya-1747032227.html

Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров

Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров - РИА Новости, 24.08.2021

Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров

Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:51

2021-08-24T14:51

2021-08-24T15:09

сергей лавров

центральная азия

россия

в мире

сша

талибан

афганистан

джо байден

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БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия не хочет видеть американских военных в Центральной Азии, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."По-поему, Wall Street Journal спрашивал, захочет ли Россия видеть американских солдат в Центральной Азии. Нет. Во-первых, у нас общее пространство безопасности, и в этом пространстве есть свои обязательства. Я имею в виду Организацию Договора о коллективной безопасности, которая предполагает согласие всех союзников по вопросам, касающимся размещения иностранных вооруженных сил на их территории", - сказал Лавров на пресс-конференции.Главной причиной он назвал то, что американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфраструктуры и вооружений, военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было оттуда наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан "будет себя плохо вести".Глава комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф усомнился в способности американских военных завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа и высказался за продление их миссии. Американские СМИ ожидают, что президент США Джо Байден может уже во вторник принять решение о продлении пребывания американских войск в Афганистане после 31 августа - назначенного срока вывода контингента и завершения 20-летней кампании. Байден ранее обещал, что военные не покинут Кабул, пока не вывезут всех граждан США.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210819/ryabkov-1746472440.html

https://ria.ru/20210820/afganistan-1746512995.html

центральная азия

россия

сша

афганистан

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