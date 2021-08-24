https://ria.ru/20210824/aviapark-1747090328.html

На обновление российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей

На обновление российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.08.2021

На обновление российского авиапарка направят 340 миллиардов рублей

На программу обновления российского авипарка за счет отечественных самолетов и вертолетов направят 340 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:37

2021-08-24T18:37

2021-08-24T18:37

экономика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. На программу обновления российского авипарка за счет отечественных самолетов и вертолетов направят 340 миллиардов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин."Особое внимание стоит уделить организации медпомощи в отдаленных, труднодоступных территориях, а у нас таких хватает. В этой связи хочу сказать, что завершено формирование программы, которая как раз и предусматривает обновление российского авиапарка, в том числе малой санитарной авиации, за счет наших отечественных самолетов и вертолетов. В общей сложности на финансирование этой программы будет направлено 340 миллиардов рублей", - рассказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".Президент также добавил, что очень важно, чтобы на новой технологической базе продолжалась модернизация первичного звена здравоохранения. Во всех регионах страны должен быть обеспечен рост качества медицинской помощи."Удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи будет служить главной оценкой эффективности региональных программ модернизации здравоохранения", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210824/transport-1747085557.html

россия

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экономика, владимир путин, единая россия, россия