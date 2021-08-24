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Мосгорсуд отменил домашний арест врача, обвиняемой в торговле детьми
Мосгорсуд отменил домашний арест врача, обвиняемой в торговле детьми - РИА Новости, 24.08.2021
Мосгорсуд отменил домашний арест врача, обвиняемой в торговле детьми
Мосгорсуд отменил домашний арест врача-гинеколога Алены Дружининой, обвиняемой в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:27
2021-08-24T10:27
происшествия
китай
москва
московский городской суд
игорь трунов
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест врача-гинеколога Алены Дружининой, обвиняемой в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев."Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда города Москвы и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд", - сказал он.По его словам, принятое в июле решение о домашнем аресте оспорила как защита, настаивающая на более мягкой мере пресечения, так и прокуратура, которая просила суд отправить Дружинину под стражу.Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, один из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергей Мазур, отправленный под домашний арест, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.О громком деле о торговле детьми от суррогатных матерей стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
https://ria.ru/20210805/arest-1744553671.html
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происшествия, китай, москва, московский городской суд, игорь трунов, россия
10:27 24.08.2021
 
Мосгорсуд отменил домашний арест врача, обвиняемой в торговле детьми

Мосгорсуд отменил домашний арест гинеколога, обвиняемой в торговле детьми от суррогатных матерей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест врача-гинеколога Алены Дружининой, обвиняемой в торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.
"Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда города Москвы и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд", - сказал он.
По его словам, принятое в июле решение о домашнем аресте оспорила как защита, настаивающая на более мягкой мере пресечения, так и прокуратура, которая просила суд отправить Дружинину под стражу.
Уголовное дело расследуется по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми), его фигурантами являются врач столичной клиники "Центр ЭКО" Алена Дружинина, один из учредителей стоматологической клиники "Медэко" Сергей Мазур, отправленный под домашний арест, и гражданин Китая Лю Цзюнь - по данным СМИ, мужчина был одним из клиентов организации, оказывавшей услуги суррогатного материнства. В конце июня суд отказал следствию в ходатайстве о его аресте.
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 17:44
Фигурантам дела о торговле детьми ужесточили меру пресечения
О громком деле о торговле детьми от суррогатных матерей стало известно летом 2020 года. По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
В июле 2020 года были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники. Следствие вменяет им восемь эпизодов купли-продажи детей и три покушения на торговлю людьми, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемых Игорь Трунов.
Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
Юрист Роман Емашев, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 13:27
Врачи, арестованные в Москве за торговлю детьми, просят закрыть дело
 
ПроисшествияКитайМоскваМосковский городской судИгорь ТруновРоссия
 
 
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