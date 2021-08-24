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Туризм
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В Саудовской Аравии запустили вертолетные туры до древнего города Аль-Ула
В Саудовской Аравии запустили вертолетные туры до древнего города Аль-Ула - РИА Новости, 24.08.2021
В Саудовской Аравии запустили вертолетные туры до древнего города Аль-Ула
Долгое время изучать уникальный ландшафт оазиса Аль-Ула в Саудовской Аравии могли только геологи и археологи. Теперь же побывать в древнем городе могут и... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:29
2021-08-24T19:29
туризм
достопримечательности
саудовская аравия
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Долгое время изучать уникальный ландшафт оазиса Аль-Ула в Саудовской Аравии могли только геологи и археологи. Теперь же побывать в древнем городе могут и туристы, приняв участие в первых в королевстве вертолетных турах, сообщает портал Travel Daily News."Три совершенно разных ландшафта собраны в одном месте: докембрийские скалы Аравийского щита, песчаник, который лег поверх него, и черный базальт, образованный извержениями вулканов. Увидеть эти периоды, суммарный возраст которых насчитывает миллиарды лет, — от такого путешествия захватывает дух", — говорит геолог Дон Бойер. По его словам, пейзаж, который сегодня могут наблюдать туристы, с годами почти не изменился: то же самое было семь тысяч лет назад. "Можно увидеть все в настоящем, первозданном виде", — указывает ученый.Получасовые экскурсии будут выполняться два раза в день. Во время тура участники пролетят над семью основными достопримечательностями, включая монументальную "Слоновью скалу", древний город Хегра и концертный зал "Марайя" — крупнейшее в мире зеркальное здание.
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достопримечательности, саудовская аравия, новости - туризм, туристы
19:29 24.08.2021
 

В Саудовской Аравии запустили вертолетные туры до древнего города Аль-Ула

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-62
Вертолет Ка-62 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Долгое время изучать уникальный ландшафт оазиса Аль-Ула в Саудовской Аравии могли только геологи и археологи. Теперь же побывать в древнем городе могут и туристы, приняв участие в первых в королевстве вертолетных турах, сообщает портал Travel Daily News.
"Три совершенно разных ландшафта собраны в одном месте: докембрийские скалы Аравийского щита, песчаник, который лег поверх него, и черный базальт, образованный извержениями вулканов. Увидеть эти периоды, суммарный возраст которых насчитывает миллиарды лет, — от такого путешествия захватывает дух", — говорит геолог Дон Бойер.
По его словам, пейзаж, который сегодня могут наблюдать туристы, с годами почти не изменился: то же самое было семь тысяч лет назад. "Можно увидеть все в настоящем, первозданном виде", — указывает ученый.
Получасовые экскурсии будут выполняться два раза в день. Во время тура участники пролетят над семью основными достопримечательностями, включая монументальную "Слоновью скалу", древний город Хегра и концертный зал "Марайя" — крупнейшее в мире зеркальное здание.
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