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Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет
Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет - РИА Новости, 24.08.2021
Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет
Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:34
2021-08-24T11:23
экономика
московская биржа
газпром
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.К 10:21 по московскому времени бумаги госкорпорации росли на 0,85% — до 300,23 рубля, индекс Мосбиржи — на 0,49%. Рост связан с ожиданиями запуска газопровода "Северный поток — 2". Как заявил ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, до окончания строительства осталось несколько недель.Предыдущего исторического максимума котировки акций газового концерна достигали весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. В ответ на обвинения в политизации Москва не раз подчеркивала, что это исключительно коммерческая инициатива, выгодная прежде всего самими странам ЕС.
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экономика, московская биржа, газпром
10:34 24.08.2021 (обновлено: 11:23 24.08.2021)
 
Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет

Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, свидетельствуют данные Московской биржи

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПавильон компании "Газпром"
Павильон компании Газпром - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:21 по московскому времени бумаги госкорпорации росли на 0,85% — до 300,23 рубля, индекс Мосбиржи — на 0,49%.
Рост связан с ожиданиями запуска газопровода "Северный поток — 2". Как заявил ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, до окончания строительства осталось несколько недель.
Предыдущего исторического максимума котировки акций газового концерна достигали весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов.
"Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. В ответ на обвинения в политизации Москва не раз подчеркивала, что это исключительно коммерческая инициатива, выгодная прежде всего самими странам ЕС.
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО в I полугодии выросла в 26 раз
 
ЭкономикаМосковская биржаГазпром
 
 
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