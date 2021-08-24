https://ria.ru/20210824/aktsii-1746980373.html

Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет

Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет - РИА Новости, 24.08.2021

Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет

Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:34

2021-08-24T10:34

2021-08-24T11:23

экономика

московская биржа

газпром

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" обновила максимум за 13 лет, поднявшись выше 300 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.К 10:21 по московскому времени бумаги госкорпорации росли на 0,85% — до 300,23 рубля, индекс Мосбиржи — на 0,49%. Рост связан с ожиданиями запуска газопровода "Северный поток — 2". Как заявил ранее РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, до окончания строительства осталось несколько недель.Предыдущего исторического максимума котировки акций газового концерна достигали весной 2008 года — 369,5 рубля. При тогдашнем курсе доллара это соответствовало рыночной капитализации компании на уровне 370 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет около 95,9 миллиарда долларов."Северный поток — 2" — трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. В ответ на обвинения в политизации Москва не раз подчеркивала, что это исключительно коммерческая инициатива, выгодная прежде всего самими странам ЕС.

https://ria.ru/20210819/pribyl-1746354412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, газпром