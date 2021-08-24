Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники
"Талибан"* заявил о запрете контрабанды и вывоза за границу долларов и исторических памятников.
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило о запрете контрабанды и вывоза за границу долларов и исторических памятников.
"Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников. Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики "Талибана"*, с целью "удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки". В свою очередь, газета Washington Post писала, что США заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана"*.
О приостановке помощи Афганистану также объявил Международный валютный фонд (МВФ) из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. Отмечалось, что решение было принято накануне того, как МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
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