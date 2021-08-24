https://ria.ru/20210824/afganistan-1747117305.html

Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники

Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и исторические памятники

Движение "Талибан"* заявило о запрете контрабанды и вывоза за границу долларов и исторических памятников. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:38

2021-08-24T22:38

2021-08-24T22:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

талибан

афганистан

джо байден

нато

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило о запрете контрабанды и вывоза за границу долларов и исторических памятников."Доводим до сведения граждан, что категорически запрещена контрабанда или вывоз за рубеж морским или наземным путем долларов и исторических памятников. Предупреждаем всех граждан, что в случае обнаружения подобных предметов, они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом", - говорится в заявлении движения, опубликованном в Twitter.Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрации президента США Джо Байдена отменила поставку долларов в Афганистан перед тем, как Кабул взяли боевики "Талибана"*, с целью "удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки". В свою очередь, газета Washington Post писала, что США заморозили в американских банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана, сделав их недоступными для "Талибана"*.О приостановке помощи Афганистану также объявил Международный валютный фонд (МВФ) из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны. Отмечалось, что решение было принято накануне того, как МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению мятежникам. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20210821/jolie-1746648064.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, джо байден, нато