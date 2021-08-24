https://ria.ru/20210824/afganistan-1747092855.html
Талибы считают, что влияние России поможет решить ситуацию в Панджшере
Талибы считают, что влияние России поможет решить ситуацию в Панджшере - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы считают, что влияние России поможет решить ситуацию в Панджшере
Влияние России может помочь в деле урегулирования ситуации в Панджшере - северной афганской провинции, которая не подчинилась движению "Талибан"*, заявил РИА... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:49
2021-08-24T18:49
2021-08-24T18:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
сухейль шахин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Влияние России может помочь в деле урегулирования ситуации в Панджшере - северной афганской провинции, которая не подчинилась движению "Талибан"*, заявил РИА Новости представитель политофиса талибов в Катаре Сухейль Шахин."Я думаю, что это будет обсуждаться с использованием влияния (РФ). Оно приветствуется и ценится", - заявил Шахин, отвечая на вопрос о том, не просили ли талибы посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова оказать посредничество в переговорах с силами сопротивления.По словам Шахина, российская сторона "может внести свой вклад в дело мира и примирения в Афганистане", роль РФ "всегда приветствовалась".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210824/putin-1747080981.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747057326.html
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия, сухейль шахин
Талибы считают, что влияние России поможет решить ситуацию в Панджшере
Представитель "Талибан"* Шахин: влияние России может помочь урегулированию ситуации в Панджшере