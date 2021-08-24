https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060123.html

"Талибан"* не смирится с неподконтрольным Панджшером, сообщают СМИ

"Талибан"* не смирится с неподконтрольным Панджшером, сообщают СМИ - РИА Новости, 24.08.2021

"Талибан"* не смирится с неподконтрольным Панджшером, сообщают СМИ

Движение "Талибан"* не согласится с тем, что провинция Панджшер может остаться вне его контроля, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:56

2021-08-24T16:56

2021-08-24T16:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

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кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* не согласится с тем, что провинция Панджшер может остаться вне его контроля, передает телеканал Al Jazeera."Панджшерский регион является частью нашей страны, и то, что в нем происходит, недопустимо", - говорится в заявлении представителя политофиса талибов Мухаммеда Наима, опубликованном на аккаунте телеканала в Twitter. Вместе с тем представитель движения подтвердил, что оно "хочет решить проблемы в Афганистане путем диалога и мирным путем".На данный момент регион Панджшер, где проживают местные таджики, единственный оказывает организованное сопротивление талибам в Афганистане. Объединение, действующее на территории горной провинции к северо-востоку от Кабула, возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".В воскресенье, 22 августа, талибы дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210824/taliby-1747054478.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747057130.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, twitter, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)