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Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек

Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек - РИА Новости, 24.08.2021

Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек

Управлять Афганистаном будет совет, состоящий из 12 человек, рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T10:42

2021-08-24T10:42

2021-08-24T11:56

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талибан

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ханиф атмар

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КАБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Управлять Афганистаном будет совет, состоящий из 12 человек, рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник.В него войдут представители движения "Талибан"*, в частности глава политофиса Абдул Гани Барадар и мулла Якуб, а также:Осталось согласовать пять кандидатур. По словам собеседника агентства, среди них не будет политиков Абдул-Рашида Дустума и Мохаммада Нура. Информации по бежавшему из страны главе государства Ашрафу Гани пока нет, добавил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Ранее источник близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет лидера сопротивления талибам Ахмада Масуда, однако большинство экспертов считают это невозможным.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746976531.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-24T10:42 true PT1M20S

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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, ханиф атмар