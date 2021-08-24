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Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек
Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек - РИА Новости, 24.08.2021
Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек
Управлять Афганистаном будет совет, состоящий из 12 человек, рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:42
2021-08-24T11:56
в мире
талибан
афганистан
хамид карзай
абдулла абдулла
ханиф атмар
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КАБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Управлять Афганистаном будет совет, состоящий из 12 человек, рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник.В него войдут представители движения "Талибан"*, в частности глава политофиса Абдул Гани Барадар и мулла Якуб, а также:Осталось согласовать пять кандидатур. По словам собеседника агентства, среди них не будет политиков Абдул-Рашида Дустума и Мохаммада Нура. Информации по бежавшему из страны главе государства Ашрафу Гани пока нет, добавил он.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.Ранее источник близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет лидера сопротивления талибам Ахмада Масуда, однако большинство экспертов считают это невозможным.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, хамид карзай, абдулла абдулла, ханиф атмар
10:42 24.08.2021 (обновлено: 11:56 24.08.2021)
 
Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек

Руководить Афганистаном будет совет из 12 человек, семь кандидатур согласовали

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 24 авг — РИА Новости. Управлять Афганистаном будет совет, состоящий из 12 человек, рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник.
В него войдут представители движения "Талибан"*, в частности глава политофиса Абдул Гани Барадар и мулла Якуб, а также:
  • глава группы "Сеть Хаккани", которая состоит в союзе с талибами, Халиль аль-Рахман Хаккани;
  • экс-президент Хамид Карзай;
  • глава МИД Ханиф Атмар;
  • руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла;
  • лидер "Исламской партии Афганистана" Гульбеддин Хекматияр.
Осталось согласовать пять кандидатур. По словам собеседника агентства, среди них не будет политиков Абдул-Рашида Дустума и Мохаммада Нура. Информации по бежавшему из страны главе государства Ашрафу Гани пока нет, добавил он.
Амрулла Салех - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента талибы провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления страной.
Единственной неподконтрольной новым властям провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких регионов как по площади, так и по населению.
Ранее источник близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет лидера сопротивления талибам Ахмада Масуда, однако большинство экспертов считают это невозможным.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреТалибанАфганистанХамид КарзайАбдулла АбдуллаХаниф Атмар
 
 
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