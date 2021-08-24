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США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана

США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана - РИА Новости, 24.08.2021

США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана

Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T01:46

2021-08-24T01:46

2021-08-24T01:51

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана, сообщила пресс-служба Белого дома."С 3:00 по 15:00 по времени восточного побережья (10:00-22:00 мск) 23 августа в общей сложности около 10,9 тысячи человек было эвакуировано из Кабула", - сказано в сообщении.Военные США совершили за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах."С 14 августа США эвакуировали или поспособствовали эвакуации из Афганистана примерно 48 тысяч человек. С конца июля мы переместили примерно 53 тысячи человек", - сообщил Белый дом.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт.*Террористическая организация, запрещенная в России

сша

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в мире, сша, талибан, афганистан