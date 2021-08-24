https://ria.ru/20210824/afganistan-1746957192.html
Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов
Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов - РИА Новости, 24.08.2021
Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов
Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T01:08
2021-08-24T01:08
2021-08-24T07:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084932_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_f93521a56b1020e74be70c867ba8a658.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210823/aeroport-1746938982.html
https://ria.ru/20210824/afganistan-1746956687.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746084932_656:0:2926:1702_1920x0_80_0_0_6acb127522ca3df1f3994c1d2e81e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан
01:08 24.08.2021 (обновлено: 07:41 24.08.2021)
Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов
Al-Arabiya: несколько американских самолетов, вертолетов и ракет попали в руки талибов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Запрещенное в России радикальное движение "Талибан
"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya
со ссылкой на источники.
Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.
По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.
США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.
Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ
, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле
аэропорт, который удерживают военные США
и других стран НАТО
.
*Террористическая организация, запрещенная в России.