https://ria.ru/20210824/afganistan-1746957192.html

Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов

Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов - РИА Новости, 24.08.2021

Al-Arabiya: несколько американских самолетов и ракет попали в руки талибов

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T01:08

2021-08-24T01:08

2021-08-24T07:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Запрещенное в России радикальное движение "Талибан"* захватило несколько американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.Как утверждается, произошедшее вызвало обеспокоенность в Пентагоне.По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. "Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно", - сообщили они.США, как передает Al-Arabiya, ожидают завершения процесса эвакуации, чтобы принять решение об операциях, включая удары по военным складам.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/aeroport-1746938982.html

https://ria.ru/20210824/afganistan-1746956687.html

сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан