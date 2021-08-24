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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/aeroport-1747065780.html
Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула
Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула - РИА Новости, 24.08.2021
Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула
Движение "Талибан"* перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:12
2021-08-24T17:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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КАИР, 24 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид."Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев", - заявил представитель талибов на проходящей в Кабуле пресс-конференции, которую транслируют спутниковые телеканалы.Муджахид также обратился к афганским переводчикам, сотрудничавшим ранее с посольствами иностранных государств в Кабуле, а также с иностранными военными."Мы хотим успокоить переводчиков-афганцев, мы защитим их, и призываем их не покидать Афганистан … то, что происходит сегодня в аэропорту Кабула, больно, американцам не следует призывать афганцев покидать страну", - сказал официальный представитель.Представитель талибов также призвал служащих из "сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html
кабул (город)
афганистан
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)
17:12 24.08.2021 (обновлено: 17:40 24.08.2021)
 
Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула

Представитель "Талибана"* Муджахид: движение перекрыло дорогу к аэропорту Кабула

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesПробка на подъезде к аэропорту Кабула
Пробка на подъезде к аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
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КАИР, 24 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.
"Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев", - заявил представитель талибов на проходящей в Кабуле пресс-конференции, которую транслируют спутниковые телеканалы.
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Муджахид также обратился к афганским переводчикам, сотрудничавшим ранее с посольствами иностранных государств в Кабуле, а также с иностранными военными.
"Мы хотим успокоить переводчиков-афганцев, мы защитим их, и призываем их не покидать Афганистан … то, что происходит сегодня в аэропорту Кабула, больно, американцам не следует призывать афганцев покидать страну", - сказал официальный представитель.
Представитель талибов также призвал служащих из "сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места".
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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