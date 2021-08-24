https://ria.ru/20210824/aeroport-1747065780.html

Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула

Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула - РИА Новости, 24.08.2021

Талибы перекрыли дорогу к аэропорту Кабула

Движение "Талибан"* перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:12

2021-08-24T17:12

2021-08-24T17:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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афганистан

панджшер (провинция)

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КАИР, 24 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* перекрыло дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустит к нему никого, кроме иностранных граждан, заявил во вторник представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид."Мы перекрыли ведущую к аэропорту дорогу, и не позволим проезжать никому, кроме иностранцев", - заявил представитель талибов на проходящей в Кабуле пресс-конференции, которую транслируют спутниковые телеканалы.Муджахид также обратился к афганским переводчикам, сотрудничавшим ранее с посольствами иностранных государств в Кабуле, а также с иностранными военными."Мы хотим успокоить переводчиков-афганцев, мы защитим их, и призываем их не покидать Афганистан … то, что происходит сегодня в аэропорту Кабула, больно, американцам не следует призывать афганцев покидать страну", - сказал официальный представитель.Представитель талибов также призвал служащих из "сферы медицины, образования и дорожного движения вернуться на свои рабочие места".В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция)