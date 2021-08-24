https://ria.ru/20210824/aeroflot-1746958334.html

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов - РИА Новости, 24.08.2021

Профсоюз попросил "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) написал письмо гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову, призвав пересмотреть систему оплаты работы... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:02

2021-08-24T02:02

2021-08-24T02:02

общество

аэрофлот

михаил полубояринов

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) написал письмо гендиректору "Аэрофлота" Михаилу Полубояринову, призвав пересмотреть систему оплаты работы пилотов, обращение размещено на сайте профсоюза.Как пояснил глава профсоюза Игорь Дельдюжов, новые правила оплаты труда, в которых сокращена доплата за час полетного времени, вступили в силу в начале прошлого года на фоне снижения объема перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса. Тогда летный состав согласился на новые условия оплаты, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались авиаперевозчики. Однако теперь, как говорится в обращении, объемы авиаперевозок по России достигли допандемийного уровня, возобновляется и международное авиасообщение, у летного состава растет нагрузка, однако зарплата при этом пропорционально не растет.Из-за этого, по словам Дельдюжова, растет недовольство системой оплаты труда. Пилоты "Аэрофлота" вновь начали менять место работы, уходя в те авиакомпании, где "лучше условия труда".Глава профсоюза предупредил, что если не будут срочно приняты меры, авиакомпанию ждет нехватка квалифицированного летного состава.

https://ria.ru/20210224/aeroflot-1598704757.html

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общество, аэрофлот, михаил полубояринов, россия