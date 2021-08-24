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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/adrenalin-1746919637.html
Названы основные места в России, куда отправляются любители адреналина
Названы основные места в России, куда отправляются любители адреналина - РИА Новости, 24.08.2021
Названы основные места в России, куда отправляются любители адреналина
У пользователей соцсетей узнали, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса TVIL.RU. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T10:37
2021-08-24T10:37
туризм
путешествия
калининград
республика карелия
сочи
новости - туризм
туристы
перевал дятлова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У пользователей соцсетей узнали, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса TVIL.RU.Самые "адреналиновые" места в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области, и Танцующий лес под Калининградом. Локации набрали одинаковое количество голосов — по 18 процентов.На втором месте рейтинга оказались Саамские лабиринты в Карелии, а на третьем — Долина смерти в Камчатском крае.Также в топ-10 вошли Патриаршие пруды в Москве, мыс Рытый на Байкале, "Скайпарк" в Сочи, детская комната Аджимушкайских каменоломен в Керчи, "Мясной бор" в Новгородской области и Медведицкая гряда под Волгоградом.
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путешествия, калининград, республика карелия, сочи, новости - туризм, туристы, перевал дятлова, россия
10:37 24.08.2021
 

Названы основные места в России, куда отправляются любители адреналина

© Фото : из личного архива Юлии Барановской Сочи. Скайпарк
Сочи. Скайпарк - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : из личного архива Юлии Барановской
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. У пользователей соцсетей узнали, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса TVIL.RU.
Самые "адреналиновые" места в России, по мнению туристов, — перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области, и Танцующий лес под Калининградом. Локации набрали одинаковое количество голосов — по 18 процентов.
На втором месте рейтинга оказались Саамские лабиринты в Карелии, а на третьем — Долина смерти в Камчатском крае.
Также в топ-10 вошли Патриаршие пруды в Москве, мыс Рытый на Байкале, "Скайпарк" в Сочи, детская комната Аджимушкайских каменоломен в Керчи, "Мясной бор" в Новгородской области и Медведицкая гряда под Волгоградом.
Девушка идет по подвесному пешеходному мосту над ущельем на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ТуризмПутешествияКалининградРеспублика КарелияСочиНовости - ТуризмтуристыПеревал ДятловаРоссия
 
 
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