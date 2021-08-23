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На Кубани завели уголовное дело об избиении и расстреле бездомной собаки
На Кубани завели уголовное дело об избиении и расстреле бездомной собаки - РИА Новости, 23.08.2021
На Кубани завели уголовное дело об избиении и расстреле бездомной собаки
В Новороссийске завели дело за издевательство над бездомной собакой, которую сначала ранили из огнестрельного оружия, а затем изувечили, сообщила прокуратура... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:54
2021-08-23T19:32
происшествия
краснодарский край
новороссийск
россия
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В Новороссийске завели дело за издевательство над бездомной собакой, которую сначала ранили из огнестрельного оружия, а затем изувечили, сообщила прокуратура Краснодарского края.Подозреваемый неоднократно выстрелил в бездомную собаку, а также ранил острым предметом в область головы и шеи."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий")", — сообщает надзорное ведомство, поставившее ход расследование дела на контроль.В субботу в соцсетях появилось видео из сочинского поселка Дагомыс. Сообщалось, что собаку сбила машина, окровавленному животному пыталась помочь женщина. По словам очевидцев, собака "прикусила" прохожую, после чего ее муж избил животное битой. Волонтеры решили усыпить собаку, историей занялась полиция.
https://ria.ru/20210728/schenok-1743230797.html
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происшествия, краснодарский край, новороссийск, россия
16:54 23.08.2021 (обновлено: 19:32 23.08.2021)
 
На Кубани завели уголовное дело об избиении и расстреле бездомной собаки

В Новороссийске возбудили уголовное дело против живодера за издевательство над бездомной собакой

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, Уголовный кодекс
Уголовный суд, Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
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КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. В Новороссийске завели дело за издевательство над бездомной собакой, которую сначала ранили из огнестрельного оружия, а затем изувечили, сообщила прокуратура Краснодарского края.
Подозреваемый неоднократно выстрелил в бездомную собаку, а также ранил острым предметом в область головы и шеи.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий")", — сообщает надзорное ведомство, поставившее ход расследование дела на контроль.
В субботу в соцсетях появилось видео из сочинского поселка Дагомыс. Сообщалось, что собаку сбила машина, окровавленному животному пыталась помочь женщина. По словам очевидцев, собака "прикусила" прохожую, после чего ее муж избил животное битой. Волонтеры решили усыпить собаку, историей занялась полиция.
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