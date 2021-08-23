https://ria.ru/20210823/zelenskiy-1746831757.html
На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского
На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского - РИА Новости, 23.08.2021
На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского
Около 30 неизвестных пытались сорвать мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные поднятию государственного флага в Черкасской... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:35
2021-08-23T11:35
2021-08-23T11:35
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черкасская область
владимир зеленский
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Около 30 неизвестных пытались сорвать мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные поднятию государственного флага в Черкасской области, полицейские задержали шесть человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.В понедельник Зеленский принял участие в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины вблизи села Марьяновка Черкасской области."Во время мероприятий, посвященных поднятию государственного флага в Черкасской области, с участием главы государства группа неизвестных, около 30 человек, пыталась сорвать их и нарушала общественный порядок. Правоохранители отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, задержали", - говорится в сообщении.Правоохранители составили административные протоколы по статьям "хулиганство" и "нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", санкция предусматривает штраф.
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html
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в мире, украина, черкасская область, владимир зеленский
На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского
Около 30 неизвестных попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского в Черкасской области