https://ria.ru/20210823/zelenskiy-1746831757.html

На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского

На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского - РИА Новости, 23.08.2021

На Украине попытались сорвать мероприятия с участием Зеленского

Около 30 неизвестных пытались сорвать мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные поднятию государственного флага в Черкасской... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:35

2021-08-23T11:35

2021-08-23T11:35

в мире

украина

черкасская область

владимир зеленский

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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Около 30 неизвестных пытались сорвать мероприятия с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященные поднятию государственного флага в Черкасской области, полицейские задержали шесть человек, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.В понедельник Зеленский принял участие в церемонии поднятия самого большого государственного флага Украины вблизи села Марьяновка Черкасской области."Во время мероприятий, посвященных поднятию государственного флага в Черкасской области, с участием главы государства группа неизвестных, около 30 человек, пыталась сорвать их и нарушала общественный порядок. Правоохранители отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, задержали", - говорится в сообщении.Правоохранители составили административные протоколы по статьям "хулиганство" и "нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", санкция предусматривает штраф.

https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html

украина

черкасская область

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в мире, украина, черкасская область, владимир зеленский