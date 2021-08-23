Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/yemen-1746933396.html
В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН
В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН - РИА Новости, 23.08.2021
В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН
В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:41
2021-08-23T19:41
в мире
оон
йемен
мариб (мухафаза)
ансар алла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150551/46/1505514609_0:121:2109:1307_1920x0_80_0_0_f5e95e02073d5954e2830dff01c2aaef.jpg
ООН, 23 авг – РИА Новости. В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.По ее словам, в этом году 1,6 миллиона детей были вынуждены покинуть места жительства из-за насилия."Сегодня в Йемене почти 21 миллион человек, в том числе 11,3 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. 2,3 миллиона детей недоедают и около 400 тысяч в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания – им грозит неминуемая смерть", - сказала Фор на заседании Совета безопасности ООН. Она отметила, что более чем у 10 миллионов детей и примерно у 5 миллионов женщин нет подобающего доступа к медицинским услугам."В Йемене один ребенок умирает каждые 10 минут по причинам, которые можно было бы предотвратить, в том числе от недоедания и болезней, которые предотвращаются вакцинами", - заявила она.В свою очередь заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс подчеркнул, что еда сейчас в Йемене "более чем в три раза дороже, чем это было до войны", а горючее - в 4 раза дороже.Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.
https://ria.ru/20210505/golod-1731226230.html
https://ria.ru/20210604/zhertvy-1735213241.html
йемен
мариб (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150551/46/1505514609_103:0:2007:1428_1920x0_80_0_0_51c7ee14195535a3e1a244c128dedca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, оон, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла
19:41 23.08.2021
 
В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Фор: в Йемене каждые десять минут умирает ребенок

© AP PhotoСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
ООН, 23 авг – РИА Новости. В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.
По ее словам, в этом году 1,6 миллиона детей были вынуждены покинуть места жительства из-за насилия.
"Сегодня в Йемене почти 21 миллион человек, в том числе 11,3 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. 2,3 миллиона детей недоедают и около 400 тысяч в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания – им грозит неминуемая смерть", - сказала Фор на заседании Совета безопасности ООН. Она отметила, что более чем у 10 миллионов детей и примерно у 5 миллионов женщин нет подобающего доступа к медицинским услугам.
"В Йемене один ребенок умирает каждые 10 минут по причинам, которые можно было бы предотвратить, в том числе от недоедания и болезней, которые предотвращаются вакцинами", - заявила она.
Голодные дети Сомали - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 18:12
ООН заявила о серьезном продовольственном кризисе в мире
В свою очередь заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс подчеркнул, что еда сейчас в Йемене "более чем в три раза дороже, чем это было до войны", а горючее - в 4 раза дороже.
Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.
Сирийские дети играют среди обломков зданий в восточной части региона Гута - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 07:52
Международный день невинных детей — жертв агрессии
 
В миреООНЙеменМариб (мухафаза)Ансар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьный рюкзак
07:08В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
07:01Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
Лента новостейМолния