https://ria.ru/20210823/yemen-1746933396.html

В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН

В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН - РИА Новости, 23.08.2021

В Йемене каждые десять минут умирает ребенок, заявили в ООН

В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:41

2021-08-23T19:41

2021-08-23T19:41

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ООН, 23 авг – РИА Новости. В Йемене каждые 10 минут умирает ребенок, смерти которого можно было бы избежать, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта Фор.По ее словам, в этом году 1,6 миллиона детей были вынуждены покинуть места жительства из-за насилия."Сегодня в Йемене почти 21 миллион человек, в том числе 11,3 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи, чтобы выжить. 2,3 миллиона детей недоедают и около 400 тысяч в возрасте до 5 лет страдают от острого недоедания – им грозит неминуемая смерть", - сказала Фор на заседании Совета безопасности ООН. Она отметила, что более чем у 10 миллионов детей и примерно у 5 миллионов женщин нет подобающего доступа к медицинским услугам."В Йемене один ребенок умирает каждые 10 минут по причинам, которые можно было бы предотвратить, в том числе от недоедания и болезней, которые предотвращаются вакцинами", - заявила она.В свою очередь заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс подчеркнул, что еда сейчас в Йемене "более чем в три раза дороже, чем это было до войны", а горючее - в 4 раза дороже.Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.

https://ria.ru/20210505/golod-1731226230.html

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йемен

мариб (мухафаза)

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в мире, оон, йемен, мариб (мухафаза), ансар алла