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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/vyvod-1746813508.html
В "Талибане"* назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США
В "Талибане"* назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США - РИА Новости, 23.08.2021
В "Талибане"* назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США
Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:13
2021-08-23T10:21
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
россия
афганистан
сухейль шахин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия."Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News."Если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. Иначе будут последствия", - заявил он."Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", - добавил Шахин.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, талибан, россия, афганистан, сухейль шахин
10:13 23.08.2021 (обновлено: 10:21 23.08.2021)
 
В "Талибане"* назвали 31 августа "красной линией" для вывода войск США

Представитель "Талибана"* Шахин назвал 31 августа "красной линией" для вывода войск США

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor MancillaАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.
"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин в интервью телеканалу Sky News.
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"Если США или Великобритания будут просить дополнительное время для продолжения эвакуации, ответ будет отрицательным. Иначе будут последствия", - заявил он.
"Это вызовет недоверие между нами. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", - добавил Шахин.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент Афганистана Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 09:28Захват власти в Афганистане талибами
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанРоссияАфганистанСухейль Шахин
 
 
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