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Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года

Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года - РИА Новости, 23.08.2021

Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года

Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:33

2021-08-23T17:33

2021-08-23T18:04

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - сказал Котяков журналистам.В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.По поручению президента, выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 миллиона выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.

https://ria.ru/20210812/issledovanie-1745463851.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков