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Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года
Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года - РИА Новости, 23.08.2021
Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года
Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:33
2021-08-23T18:04
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - сказал Котяков журналистам.В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.По поручению президента, выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 миллиона выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков
17:33 23.08.2021 (обновлено: 18:04 23.08.2021)
 
Глава Минтруда рассказал о ситуации с выплатами к началу учебного года

Глава Минтруда Котяков: выплаты к началу учебного года получили родители более 20 миллионов детей

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"По состоянию на утро 23 августа единовременные выплаты по 10 тысяч рублей переведены семьям, в которых воспитываются 20 млн 70 тысяч детей школьного возраста. То есть, средства получили уже 98% потенциальных получателей помощи. Все заявления на выплаты обрабатываются в кратчайшие сроки. Прием заявлений продолжается. Обратиться за помощью можно до 1 ноября 2021 года", - сказал Котяков журналистам.
В министерстве напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.
По поручению президента, выплаты начались 2 августа. В первый день было направлено 17,4 миллиона выплат. В общей сложности такую поддержку могут получить родители, воспитывающие 20,4 миллиона детей.
Школьные канцелярские товары - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 12:38
Исследование показало, на что россияне тратят "школьные" выплаты
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон Котяков
 
 
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