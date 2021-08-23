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В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам
В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам - РИА Новости, 23.08.2021
В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам
Выделение денег на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:19
2021-08-23T13:19
2021-08-23T15:11
общество
владимир путин
дмитрий песков
единая россия
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выделение денег на выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что идея принадлежит "Единой России".Ранее на встрече с представителями партии Владимир Путин заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. По оценке сенаторов, потребуется примерно 500 миллиардов рублей.Кроме того, президент предложил выплатить в среднем по 15 тысяч рублей военнослужащим.
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общество, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, россия
13:19 23.08.2021 (обновлено: 15:11 23.08.2021)
В Кремле прокомментировали инициативу о выплатах пенсионерам
Пресс-секретарь президента Песков исключил повышение налогов после выплат пенсионерам и военным