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В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным

В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным - РИА Новости, 23.08.2021

В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным

Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства выделят из допдоходов... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:45

2021-08-23T12:45

2021-08-23T16:03

госдума рф

общество

единая россия

андрей макаров

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства выделят из допдоходов бюджета, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров."Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба "Единой России".Он отметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах — тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса."Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери", — подчеркнул депутат.Вторая категория получателей выплат — военнослужащие, причем ранее президент назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и "Единой России" поработать вопрос законодательно, добавил депутат.По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на выплаты потребуется более 500 миллиардов рублей."Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", — сообщил депутат.Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество, единая россия, андрей макаров