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В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным
В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным - РИА Новости, 23.08.2021
В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным
Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства выделят из допдоходов... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:45
2021-08-23T12:45
2021-08-23T16:03
госдума рф
общество
единая россия
андрей макаров
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства выделят из допдоходов бюджета, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров."Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба "Единой России".Он отметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах — тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса."Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери", — подчеркнул депутат.Вторая категория получателей выплат — военнослужащие, причем ранее президент назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и "Единой России" поработать вопрос законодательно, добавил депутат.По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на выплаты потребуется более 500 миллиардов рублей."Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", — сообщил депутат.Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.
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госдума рф, общество, единая россия, андрей макаров
12:45 23.08.2021 (обновлено: 16:03 23.08.2021)
В Госдуме ответили на вопрос о финансировании выплат пенсионерам и военным
Глава комитета ГД по бюджету Макаров: выплаты пенсионерам и военным профинансируют из допдоходов
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Затраты на анонсированные президентом Владимиром Путиным
соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 миллиардов рублей, средства выделят из допдоходов бюджета, заявил глава комитета Госдумы
по бюджету Андрей Макаров
.
"Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Экономика страны практически восстановилась после кризиса, появилась возможность направить дополнительные доходы бюджета на поддержку самых незащищенных категорий граждан", — сказал Макаров, которого цитирует пресс-служба "Единой России
".
Он отметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах — тех, кто сильнее всего пострадал от кризиса.
"Президент говорил об инфляции. Инфляция — это удорожание того, чем пользуются люди: продуктов, необходимого в повседневной жизни. Сильнее всего она бьет по малообеспеченным. Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери", — подчеркнул депутат.
Вторая категория получателей выплат — военнослужащие, причем ранее президент назвал назначение этой выплаты справедливым и поручил правительству и "Единой России" поработать вопрос законодательно, добавил депутат.
По словам Макарова, первоначальные подсчеты говорят о том, что на выплаты потребуется более 500 миллиардов рублей.
"Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано", — сообщил депутат.
Положенные выплаты люди получат до конца 2021 года, подчеркнул он.