https://ria.ru/20210823/vybory-1746889014.html

ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму

ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.08.2021

ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму

ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:32

2021-08-23T15:32

2021-08-23T16:48

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

федеральный центр информатизации

элла памфилова

николай булаев

наталья бударина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в понедельник.В документе отмечается, что рабочая группа обеспечивает работу по определению результатов выборов депутатов Госдумы и установлению общих результатов выборов.Возглавила рабочую группу, как следует из документа, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, заместителем руководителя назначен зампред ЦИК Николай Булаев, секретарём - секретарь ЦИК Наталья Бударина. В рабочую группу также вошли 12 членов ЦИК, сотрудники аппарата ЦИК и Федерального центра информатизации при ЦИК.Результаты выборов депутатов Государственной Думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года, подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании."Ни у кого, кроме ЦИК России, нет полномочий подводить итоги. Иногда под нашим названием создаются какие-то "цики", которые подводят результаты голосования, объявляют их заранее. Хотелось бы заметить, что закон эти полномочия никому, кроме Центральной избирательной комиссии, не делегировал", - сказал Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210820/vybory-1746577346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, федеральный центр информатизации, элла памфилова, николай булаев, наталья бударина