15:32 23.08.2021 (обновлено: 16:48 23.08.2021)
ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму
ЦИК создал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в понедельник.
В документе отмечается, что рабочая группа обеспечивает работу по определению результатов выборов депутатов Госдумы и установлению общих результатов выборов.
Возглавила рабочую группу, как следует из документа, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, заместителем руководителя назначен зампред ЦИК Николай Булаев, секретарём - секретарь ЦИК Наталья Бударина. В рабочую группу также вошли 12 членов ЦИК, сотрудники аппарата ЦИК и Федерального центра информатизации при ЦИК.
Результаты выборов депутатов Государственной Думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года, подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.
"Ни у кого, кроме ЦИК России, нет полномочий подводить итоги. Иногда под нашим названием создаются какие-то "цики", которые подводят результаты голосования, объявляют их заранее. Хотелось бы заметить, что закон эти полномочия никому, кроме Центральной избирательной комиссии, не делегировал", - сказал Булаев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.