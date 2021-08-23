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ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму
ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 23.08.2021
ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму
ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:32
2021-08-23T16:48
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
федеральный центр информатизации
элла памфилова
николай булаев
наталья бударина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла Памфилова."Образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в понедельник.В документе отмечается, что рабочая группа обеспечивает работу по определению результатов выборов депутатов Госдумы и установлению общих результатов выборов.Возглавила рабочую группу, как следует из документа, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, заместителем руководителя назначен зампред ЦИК Николай Булаев, секретарём - секретарь ЦИК Наталья Бударина. В рабочую группу также вошли 12 членов ЦИК, сотрудники аппарата ЦИК и Федерального центра информатизации при ЦИК.Результаты выборов депутатов Государственной Думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года, подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании."Ни у кого, кроме ЦИК России, нет полномочий подводить итоги. Иногда под нашим названием создаются какие-то "цики", которые подводят результаты голосования, объявляют их заранее. Хотелось бы заметить, что закон эти полномочия никому, кроме Центральной избирательной комиссии, не делегировал", - сказал Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, федеральный центр информатизации, элла памфилова, николай булаев, наталья бударина
15:32 23.08.2021 (обновлено: 16:48 23.08.2021)
 
ЦИК создал группу по подведению итогов голосования на выборах в Госдуму

ЦИК создал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЦИК образовал рабочую группу для установления общих результатов выборов в Госдуму, следует из постановления ЦИК, возглавила ее председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
"Образовать рабочую группу по обеспечению деятельности, связанной с установлением общих результатов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании в понедельник.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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В документе отмечается, что рабочая группа обеспечивает работу по определению результатов выборов депутатов Госдумы и установлению общих результатов выборов.
Возглавила рабочую группу, как следует из документа, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, заместителем руководителя назначен зампред ЦИК Николай Булаев, секретарём - секретарь ЦИК Наталья Бударина. В рабочую группу также вошли 12 членов ЦИК, сотрудники аппарата ЦИК и Федерального центра информатизации при ЦИК.
Результаты выборов депутатов Государственной Думы будут подведены не позднее 4 октября 2021 года, подчеркнул заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании.
"Ни у кого, кроме ЦИК России, нет полномочий подводить итоги. Иногда под нашим названием создаются какие-то "цики", которые подводят результаты голосования, объявляют их заранее. Хотелось бы заметить, что закон эти полномочия никому, кроме Центральной избирательной комиссии, не делегировал", - сказал Булаев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуФедеральный центр информатизацииЭлла ПамфиловаНиколай БулаевНаталья Бударина
 
 
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