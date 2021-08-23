https://ria.ru/20210823/volonter-1746931439.html
В Оренбургской области волонтер погиб при тушении пожара
В Оренбургской области волонтер погиб при тушении пожара - РИА Новости, 23.08.2021
В Оренбургской области волонтер погиб при тушении пожара
При тушении ландшафтного пожара около села в Оренбургской области погиб волонтер, глава сельсовета госпитализирован с ожогами, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T19:02
2021-08-23T19:02
2021-08-23T19:02
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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УФА, 23 авг - РИА Новости. При тушении ландшафтного пожара около села в Оренбургской области погиб волонтер, глава сельсовета госпитализирован с ожогами, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, в понедельник в окрестностях села Роптанка Новосергиевского района произошёл ландшафтный пожар."При тушении погиб член Среднеуранской добровольной пожарной охраны (сформирована на территории муниципалитета и относится к данному муниципалитету), а также травмирован глава Среднеуранского сельсовета Сыврачев Михаил Викторович. Он получил термические ожоги. Госпитализирован, на данный момент решается вопрос для привлечения санитарной авиации для доставки пострадавшего в ожоговой центр Оренбурга", - говорится в сообщении.Отмечается, что по данному факту правоохранителями и контролирующими органами будет проведена проверка, установлены все аспекты произошедшего и дана правовая оценка.
https://ria.ru/20210823/pozhary-1746893518.html
оренбургская область
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
В Оренбургской области волонтер погиб при тушении пожара
При тушении ландшафтного пожара около села в Оренбургской области погиб волонтер