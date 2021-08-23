https://ria.ru/20210823/vmf-1746866519.html

Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота

Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота - РИА Новости, 23.08.2021

Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота

Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021". рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:08

2021-08-23T14:08

2021-08-23T15:10

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021". рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота.Глава государства подчеркнул, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений."Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", — добавил он.Путин добавил, что, например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов.Он также подчеркнул, что несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж. Глава государства выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме "Армия" образцам. По его словам, в этом году в выставку принимают участие более 90 процентов предприятий и организаций ОПК, занимающихся выполнением гособоронзаказа.

https://ria.ru/20210810/tanki-1745189008.html

https://ria.ru/20210820/armiya-2021-1746612012.html

россия

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безопасность, владимир путин, россия