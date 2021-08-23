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Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота
Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота - РИА Новости, 23.08.2021
Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота
Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021". рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:08
2021-08-23T15:10
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021". рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота.Глава государства подчеркнул, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений."Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", — добавил он.Путин добавил, что, например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов.Он также подчеркнул, что несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж. Глава государства выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме "Армия" образцам. По его словам, в этом году в выставку принимают участие более 90 процентов предприятий и организаций ОПК, занимающихся выполнением гособоронзаказа.
https://ria.ru/20210810/tanki-1745189008.html
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безопасность, владимир путин, россия
14:08 23.08.2021 (обновлено: 15:10 23.08.2021)
 
Путин рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота

Путин: в России закладывают четыре подводные лодки, включая два атомных ракетоносца

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2021". рассказал о наращивании потенциала Военно-морского флота.

"Сегодня на ведущих верфях России закладываются два современных корабля ближней морской зоны и четыре новые подводные лодки, в том числе два атомных ракетоносца", — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что модернизация проходит во всей оборонной сфере, армия и флот получают оружие и технику самых последних поколений.
"Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов мире. А по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь", — добавил он.
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Путин добавил, что, например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80 процентов.
Он также подчеркнул, что несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж. Глава государства выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме "Армия" образцам. По его словам, в этом году в выставку принимают участие более 90 процентов предприятий и организаций ОПК, занимающихся выполнением гособоронзаказа.
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