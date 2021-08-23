https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html

Ученые объяснили включение вина в рекомендации по здоровому питанию

Ученые объяснили включение вина в рекомендации по здоровому питанию - РИА Новости, 23.08.2021

Ученые объяснили включение вина в рекомендации по здоровому питанию

Ученые из Великобритании и Германии установили, что продукты, богатые флавоноидами, — ягоды, яблоки, груши и вино — положительно влияют на уровень артериального РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:23

2021-08-23T12:23

2021-08-23T13:24

наука

питание

вино

здоровье

биология

американская кардиологическая ассоциация

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые из Великобритании и Германии установили, что продукты, богатые флавоноидами, — ягоды, яблоки, груши и вино — положительно влияют на уровень артериального давления. Авторы объясняют это тем, что они оказывают благоприятное воздействие на кишечник. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension Американской кардиологической ассоциации, которая включила вино в состав здорового питания.Известно, что флавоноиды — соединения, содержащиеся в растительных продуктах, таких как ягоды, яблоки, чай, вино и темный шоколад, — полезны для здоровья, так как они укрепляют сердечно-сосудистую систему. В то же время ученые доказали, что существует связь между составом микроорганизмов пищеварительного тракта человека и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Исследователи из Университета Квинс в Белфасте вместе с немецкими коллегами из Кильского университета и Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейна предположили, что эти три фактора взаимосвязаны. Чтобы проверить свою гипотезу, они оценили количество и частоту употребления в пищу продуктов, богатых флавоноидами, и измерили число Parabacteroides — кишечных бактерий, расщепляющих флавоноиды, — у более чем 900 взрослых жителей Германии из немецкого биобанка PopGen.Расчеты производились на основе анкеты, заполненной самими участниками, с указанием 112 товаров, для которых Министерство сельского хозяйства США опубликовало содержания флавоноидов. Микробиом кишечника участников ученые оценивали по ДНК бактерий, выделенной из образцов стула.Для корректировки результатов, исследователи также собрали информацию об образе жизни участников, включая индекс массы тела, пол, возраст, статус курения, употребление лекарств, физическую активность, количество ежедневно потребляемых калорий и клетчатки, а также наличие в семейном анамнезе ишемической болезни сердца.Результаты показали, что те, кто потреблял больше ягод, яблок, груш и вина, имели более низкий уровень систолического артериального давления, а также большее разнообразие кишечного микробиома, чем участники, использовавшие в своем рационе меньшее количество продуктов с флавоноидами."Микробиом кишечника играет ключевую роль в метаболизме флавоноидов для усиления их кардиозащитного эффекта, и наше исследование доказывает, что этот эффект достижим с помощью простых изменений ежедневного рациона", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова руководителя исследования доктора Эдин Кэссиди (Aedin Cassidy), профессора в области питания и профилактической медицины Института глобальной продовольственной безопасности Университета Квинс.Авторы отмечают, что в центре внимания исследования были не все продукты и напитки с флавоноидами, а только конкретные виды ягод и фруктов, а также красное вино. Согласно заявлению Американской кардиологической ассоциации, употребление алкоголя, в первую очередь красного вина, может быть составной частью здорового питания. При этом употреблять его надо в умеренных количествах — не более одной порции в день для женщин и двух — для мужчин.

https://ria.ru/20210818/alkogol-1746250564.html

https://ria.ru/20210727/alkogol-1742962007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

питание, вино, здоровье, биология, американская кардиологическая ассоциация