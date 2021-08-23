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В Иваново вертолет совершил жесткую посадку

В Иваново вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 23.08.2021

В Иваново вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет службы санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:45

2021-08-23T15:45

2021-08-23T16:21

происшествия

иваново

ивановская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Вертолет службы санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону."В 14.21 23 августа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии "112" поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации" по адресу: Иваново, улица Любимая, 1. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекалось шесть единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники и 13 человек личного состава.

иваново

ивановская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, иваново, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия