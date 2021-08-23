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В Иваново вертолет совершил жесткую посадку
В Иваново вертолет совершил жесткую посадку - РИА Новости, 23.08.2021
В Иваново вертолет совершил жесткую посадку
Вертолет службы санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:45
2021-08-23T16:21
происшествия
иваново
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Вертолет службы санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону."В 14.21 23 августа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии "112" поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации" по адресу: Иваново, улица Любимая, 1. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекалось шесть единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
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происшествия, иваново, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:45 23.08.2021 (обновлено: 16:21 23.08.2021)
 
В Иваново вертолет совершил жесткую посадку

В Иваново вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку, пострадавших нет

© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской областиВертолет АО "Национальная служба санитарной авиации"
Вертолет АО Национальная служба санитарной авиации - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Вертолет службы санитарной авиации совершил жесткую посадку в Иваново, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону.
"В 14.21 23 августа в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области по линии "112" поступило сообщение о жесткой посадке вертолета АО "Национальная служба санитарной авиации" по адресу: Иваново, улица Любимая, 1. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ликвидации происшествия привлекалось шесть единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС – четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
 
ПроисшествияИвановоИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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