https://ria.ru/20210823/vera-1746843374.html

Управделами УПЦ: авантюра "восточного папы" угрожает чистоте веры

Управделами УПЦ: авантюра "восточного папы" угрожает чистоте веры - РИА Новости, 23.08.2021

Управделами УПЦ: авантюра "восточного папы" угрожает чистоте веры

Приехавший на Украину патриарх Константинопольский Варфоломей в субботу отказался встретиться с тысячами прихожан Украинской православной церкви у здания... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:00

2021-08-23T13:00

2021-08-23T13:56

интервью

киев

львов

андрей парубий

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

религия

интервью - религия и мировоззрение

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Приехавший на Украину патриарх Константинопольский Варфоломей в субботу отказался встретиться с тысячами прихожан Украинской православной церкви у здания Верховной Рады в Киеве. Во время визита Константинопольского патриарха, который грозит обрасти конфликтами и еще более усугубить церковный раскол в стране, управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал РИА Новости, к какому развитию событий готовится каноническая церковь, как она оценивает сложившуюся в стране ситуацию, готовы ли защищать чистоту веры поместные церкви, и необходимо ли продолжать их диалог в "амманском" формате.– Владыка Антоний, в Киев по случаю Дня независимости Украины приехал Патриарх Константинопольский Варфоломей, ранее говорили и о возможном визите папы Франциска. Как в Украинской Церкви относятся к приезду этих религиозных деятелей? Остается ли в силе отказ от участия в мероприятиях, связанных с визитом Варфоломея, духовенства УПЦ?– Если судить по риторике представителей органов государственной власти, то визит папы Римского в Украину, скорее всего, не состоится. Поскольку о его подготовке не было никаких упоминаний. В свою очередь о приезде патриарха Варфоломея стало известно еще несколько месяцев назад. Многие эксперты прогнозируют, что это событие станет катализатором обострения религиозной ситуации в стране. Ведь данный визит и прием главы Фанара на самом высоком политическом уровне могут быть восприняты сторонниками "ПЦУ" как сигнал поддержки их усилий по ослаблению Украинской Православной Церкви. И за этим, в частности, может последовать новая волна рейдерских атак на общины и храмы канонической Церкви. В данном контексте мы заявили, что не сможем принять участие в запланированном мероприятии, если там, в Софии Киевской, будет присутствовать делегация Константинопольского патриархата. Поскольку именно Фанар и его глава во многом несут ответственность за нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. А как можно находиться рядом с теми, от чьих решений простые люди, желающие сохранить веру своих дедов-прадедов, натерпелись столько зла и бед?– В связи с подписанием так называемого томоса об автокефалии ПЦУ фигурировала и тема "ставропигий" – представительств, которые должны быть переданы во владение Константинополю. Сейчас некоторые эксперты не исключают, что перед приездом патриарха Варфоломея власти могут сделать ему такой "подарок" – презентовать какой-либо храм или монастырь канонической Церкви в Киеве в качестве "ставропигии". Насколько это реально, и, вообще, соблюдается ли это соглашение о ставропигиях, каким храмам УПЦ угрожает опасность?– В 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. При этом в некоторых СМИ появилась информация, что к документу прилагался перечень украинских храмов, которые тогдашняя власть в лице Порошенко обязалась передать в распоряжение Фанара. Насколько это соответствует действительности, мне тяжело сказать. Однако отмечу, что в 2019 году спикер Верховной Рады Андрей Парубий публично заявлял о возможности передачи Константинопольскому патриархату порядка 20 самых древних и благоустроенных монастырей и храмов Украины. В их числе назывались Успенская Киево-Печерская лавра, Успенское братство во Львове, Межигорский Преображенский монастырь, Киевское Богоявленское братство, Манявский монастырь.– Данные Церкви и украинской полиции о количестве участников крестного хода в День Крещения Руси разнились в несколько раз: Церковь заявила о 350 тысячах, полиция – о 55. Почему, на ваш взгляд, настолько разнятся цифры?– В предыдущие годы отмечалось специальное занижение количества верующих, участвующих в Крестных ходах в День Крещения Руси. Это было ожидаемо, поскольку тогдашняя власть не хотела, чтобы общество видело поддержку канонической Церкви. Однако все ее усилия всякий раз разбивались об один и тот же факт – телевизионную картинку, фиксирующую море людей. Уверен, что и в этом году кадры бесконечной человеческой реки, текущей с Владимирской горки в Киево-Печерскую Лавру, говорят сами за себя. Поэтому нам не нужно ничего доказывать, все и так прекрасно видно. Кстати, мы даже признательны полиции за озвученные данные. Поскольку ранее нам приписывали совсем уж несуразные цифры. Например, в 2018 году утверждалось, что в шествии прошли всего лишь 20 тысяч человек. Так что цифра в 55 тысяч – это очень даже неплохо. Поскольку и полиция, пусть несколько по-своему, но фиксирует непрерывный рост численности участников нашего Крестного хода.– Насколько свободно сейчас прихожанам и священнослужителям УПЦ на Украине? В последние годы стало проще или тяжелее?– Слава Богу, мы не проходим через те испытания, с которыми пришлось столкнуться нашей Церкви в прошлом веке, имею в виду большевистские репрессии. Однако все же следует отметить, что нашим священникам и верующим часто приходится иметь дело с нарушениями их прав и свобод. К сожалению, наблюдаются и факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической Церкви. После ухода Порошенко с поста президента ситуация несколько улучшилась, но соответствующие проблемы никуда не исчезли. Все просто повисло в воздухе. И любой внешний фактор, те же итоги визита патриарха Варфоломея в Украину, могут вновь усугубить обстановку в церковной сфере.– В каких областях сегодня складывается наиболее неблагополучная ситуация с захватом храмов и притеснением канонической Церкви? Какова динамика в целом по стране – ситуация ухудшается при Зеленском? Сколько было захватов храмов за последние месяцы, в чем их причины? Возможен ли возврат к временам Порошенко?– Наиболее часто новости о соответствующих правонарушениях приходят из Западной Украины. Во многом это объясняется действиями определенных представителей местной власти или радикальных политических сил, заинтересованных в поддержании своего рейтинга. Стоит отметить, что участились факты незаконной перерегистрации уставов общин нашей Церкви в юрисдикцию "ПЦУ". Кстати, именно такое должностное преступление, совершенное чиновником Винницкой областной государственной администрации, совсем недавно привело к попытке захвата храма УПЦ в селе Вербовец. Представители "ПЦУ" пытались проникнуть в здание силовыми методами. Они били, выталкивали священника и верных канонической Церкви из храма, сорвали с настоятеля крест, угрожали заточенной арматурой "резать" верующих УПЦ "как свиней". При этом присутствующие при попытке захвата правоохранители Национальной полиции не вмешивалась в действия представителей "ПЦУ". И этот момент по-настоящему удручает. Ведь беззаконие порождает еще большее беззаконие, создавая условия для дестабилизации религиозной ситуации во всей стране.– Участились ли перед визитом патриарха Варфоломея случаи агрессии в отношении священнослужителей, попытки захватов храмов? Ожидаете ли вы их всплеска во время или после визита? Какие слова и действия Константинопольского патриарха, на ваш взгляд, могли бы привести к ухудшению или улучшению ситуации?– Как я уже говорил, активизировалась деятельность по незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ. Опять же недавний пример – 8 июля 2021 года председатель Волынской областной государственной администрации Юрий Погуляйко подписал распоряжение №406, которым провел перерегистрацию в пользу "ПЦУ" Свято-Николаевского прихода села Борочиче. Я не исключаю, что этот процесс получит дополнительные импульсы после визита главы Фанара на украинскую землю. Ведь в Константинопольском патриархате не скрывают своего интереса по отношению к возобновлению стратегического взаимодействия с украинской властью, за которым скрывается задача ослабления позиций УПЦ в Украине. Видимо, именно по данной причине за все эти годы со стороны патриарха Варфоломея не прозвучало ни одного заявления как о необходимости прекращения рейдерских атак сторонников "ПЦУ" на общины канонической Церкви в Украине, так и недопустимости использования силы, угроз и давления на верующих, желающих сохранить верность Богу и Его Церкви.– Насколько реальна угроза с переименованием Украинской Православной Церкви, ведь подобный закон раньше даже был принят? Какие дискриминационные в отношении УПЦ законы, принятые при Порошенко, действуют сегодня в стране? Чем грозит верующим принятие Радой новых законов? Может ли президент наложить на них вето и отменить предыдущие законы, почему это не сделано до сих пор?– Угроза принудительного переименования УПЦ остается актуальной, поскольку закон никто не отменял. Процесс всего лишь приостановлен на время рассмотрения соответствующего дела в Конституционном суде.На фоне других решений, того же ограничения служения военных капелланов нашей Церкви, упомянутая проблема выглядит наиболее острой. Ведь в случае успешной реализации сценария с принудительным переименованием, определенные силы получат дополнительные возможности по незаконной перерегистрации имущества УПЦ в пользу "ПЦУ". При административной поддержке это не составит большого труда, поскольку, как это обычно делается в рейдерских схемах, структура раскольников застолбила за собой практически идентичное нашему название – "УПЦ (ПЦУ)". К сожалению, пока что надеяться на качественное изменение ситуации с дискриминационным законом не приходится. В силу каких-то причин разные ветви власти не спешат отменять нормы, которые противоречат Конституции. Хотя у них есть для этого и полномочия, и обоснование.– Ощущает ли УПЦ хоть какую-то поддержку со стороны международного сообщества, международных европейских институтов, ЕСПЧ и других?– Международные организации получают от нас исчерпывающую информацию о соответствующих правонарушениях. Более того, ими самостоятельно фиксируются те или иные проблемы, связанные с попранием фундаментальных прав и свобод наших верующих. Однако о какой-то определяющей поддержке со стороны упомянутых вами структур я сказать не могу.– Какие сигналы вы получаете со стороны тех поместных Церквей, которые пока не определились со своей позицией по "украинскому вопросу", – Болгарской, Грузинской, Румынской? По вашим данным, могут ли к признавшим ПЦУ Церквям присоединиться и другие? На какие Церкви сейчас оказывается особое давление со стороны Фанара и различных сил из-за рубежа?– Большинство Поместных Церквей в том или ином роде столкнулось с давлением по вопросу признания "ПЦУ". Какие-то смогли выдержать внешний напор, какие-то – нет. Однако даже в тех Церквях, которые полностью или частично признали структуру Думенко, нет единства по поводу выстраивания общения с раскольниками. Этот момент прекрасно видят во всем православном мире. Поэтому и нет нацеленности со стороны других Церквей к расширению признания "ПЦУ".Если вспомнить, кстати, начало 2021 года, то тогда в ряде СМИ звучали сигналы о том, что якобы Болгарская Православная Церковь готова пойти на легализацию украинских раскольников. Реагируя тогда на эти слухи, митрополит Ловчанский Гавриил отметил, что, с одной стороны, Священный Синод БПЦ назначил специальную комиссию для детального изучения вопроса, связанного с расколом в Украине, и презентации соответствующего доклада на заседаниях Синода Болгарской Церкви, а с другой – что такого отчета еще не было. Более того, он подчеркнул, что в Украине существует только одна каноническая Церковь. И это Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием. Что же касается Грузинской Церкви, то поздравление, которое недавно получил наш предстоятель на день своего тезоименитства от патриарха Илии, говорит само за себя. В отношении же наших румынских братьев отмечу, что мы поддерживаем с ними хорошие и конструктивные отношения. На разных уровнях УПЦ и Румынская Православная Церковь проводят разные встречи и совместные Богослужения.– Уже много говорилось о том, что Константинопольский патриарх впал в раскол, признав раскольников. А еретик ли патриарх Варфоломей? Должно ли быть вынесено какое-то соборное определение по этому поводу?– Продвижение Фанаром концепции "первого без равных" и его движение в сторону унии с Римом вызывает много непростых и обоснованных вопросов. По моему мнению, соборный разум всей нашей Вселенской Церкви не только может, но и должен дать оценку соответствующим действиям.– Насколько вероятен глобальный раскол вселенского Православия – повторение "великой схизмы" 1054 года? С учетом того, что патриарх Варфоломей наотрез отказывается созвать Всеправославный Собор по украинскому вопросу – могут ли инициировать его созыв другие Церкви? По вашему мнению, реально ли это, что для этого нужно?– Процессы, запущенные патриархом Варфоломеем, уже де-факто разрушили всеправославное единство и привели к разделению Православных Церквей. На наших глазах формируется совершенно иная модель мирового Православия, в которой центральное место уготовано "восточному папе" с беспрецедентными полномочиями и привилегиями. Вполне очевидно, что успешный запуск этой модели неизбежно приведет и к глубинным изменениям по другим направлениям жизнедеятельности Церкви, в частности – в области основ православного вероучения. В связи с этим на первый план выходит готовность поместных церквей к защите чистоты веры. Ведь уже сейчас становится понятно, что авантюра патриарха Варфоломея в Украине по своим последствиям выходит далеко за рамки спора, связанного с юрисдикцией над определенной территорией. И здесь свою роль может сыграть возобновление активной деятельности "амманского формата", в рамках функционирования которого и нужно рассмотреть соответствующие вопросы во всей их глубине и остроте.– Опасаетесь ли вы новой большой войны? Что нужно сделать, чтобы ее не было? Будете ли призывать политиков к миру?– Все в руках Божьих. Как отметил в свое время святитель Николай Сербский, война человека против человека является следствием войны человека против Бога. Именно в этом скрывается истинная причина любого большого конфликта или противостояния. Исходя из этого, всем нам нужно понимать свою ответственность за каждый наш шаг, каждое слово и решение. В особенности это касается политиков, которые отвечают за судьбу своего народа.

https://ria.ru/20210821/kiev-1746706789.html

https://ria.ru/20210823/raskolniki-1746819961.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746804071.html

https://ria.ru/20210823/vizit-1746821444.html

https://ria.ru/20210812/rpts-1745545810.html

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интервью, киев, львов, андрей парубий, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, религия, интервью - религия и мировоззрение