https://ria.ru/20210823/vanitary-1746905818.html
Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку
Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку - РИА Новости, 23.08.2021
Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку
Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организовали проверку попавшего на видео инцидента, когда двое санитаров психиатрической бригады... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:47
2021-08-23T16:47
2021-08-23T17:19
происшествия
ярославская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746911155_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_357740fcfaff12c8c59406ccaef4a14b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организовали проверку попавшего на видео инцидента, когда двое санитаров психиатрической бригады избивали в лифте пациентку.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове."Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении депздрава Ярославской области.Отмечается, что пациентка была осмотрена, в том числе терапевтом и неврологом. Ее соматическое состояние не вызывает опасение врачей.Прокуратура Ярославской области сообщила, что тоже организовала проверку по материалам СМИ, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.
https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746911155_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_87cea5c962c090576d3f5828eba8e543.jpg
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле
2021-08-23T16:47
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область
16:47 23.08.2021 (обновлено: 17:19 23.08.2021)
Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку
Власти Ярославской области проверят видео, на котором санитары психбольницы били пациентку в лифте
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости.
Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области
организовали проверку попавшего на видео инцидента, когда двое санитаров психиатрической бригады избивали в лифте пациентку.
Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове.
"Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении депздрава Ярославской области.
Отмечается, что пациентка была осмотрена, в том числе терапевтом и неврологом. Ее соматическое состояние не вызывает опасение врачей.
Прокуратура Ярославской области сообщила, что тоже организовала проверку по материалам СМИ, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.