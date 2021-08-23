https://ria.ru/20210823/vanitary-1746905818.html

Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку

Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку - РИА Новости, 23.08.2021

Ярославские власти проверят видео, где санитары психбольницы бьют пациентку

Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организовали проверку попавшего на видео инцидента, когда двое санитаров психиатрической бригады... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:47

2021-08-23T16:47

2021-08-23T17:19

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Департамент здравоохранения и прокуратура Ярославской области организовали проверку попавшего на видео инцидента, когда двое санитаров психиатрической бригады избивали в лифте пациентку.Видео с установленной в лифте камеры видеонаблюдения попало в соцсети. На кадрах двое санитаров Ярославской областной психиатрической больницы заводят в лифт сопротивляющуюся женщину в домашнем халате, у неё связаны руки. Она кричит, пытается вырваться, отталкивается от стен ногами. Чтобы усмирить женщину, один санитар несколько раз сильно бьет ее в бок, потом второй санитар бьет ее по голове."Департамент здравоохранения проводит проверку в связи с появлением в социальных сетях видео, на котором специализированная психиатрическая бригада применяет физическую силу к пациентке. Проверяются все обстоятельства, у сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении депздрава Ярославской области.Отмечается, что пациентка была осмотрена, в том числе терапевтом и неврологом. Ее соматическое состояние не вызывает опасение врачей.Прокуратура Ярославской области сообщила, что тоже организовала проверку по материалам СМИ, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении.

https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле Cанитары психиатрической бригады избили в лифте пациентку в Ярославле 2021-08-23T16:47 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, ярославская область