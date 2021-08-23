https://ria.ru/20210823/vaktsina-1746805353.html

Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт"

Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 23.08.2021

Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение в Республике Филиппины, сообщил Российский фонд... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T09:28

2021-08-23T09:28

2021-08-23T09:48

распространение коронавируса

в мире

филиппины

коронавирус covid-19

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение в Республике Филиппины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.Вакцинация препаратом "Спутник Лайт", как отмечает РФПИ, позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета. Вакцина демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран.В марте 2021 года Филиппины одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. В настоящее время "Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или половины населения Земли."Одобрение применения однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" национальным регулятором Филиппин позволит добавить в портфель вакцин еще один российский препарат против коронавируса, который демонстрирует безопасность и высокую эффективность в разных странах мира. "Спутник Лайт" уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По данным филиппинского новостного сайта Rappler, генеральный директор Управления по безопасности продуктов питания и медикаментов Филиппин Эрик Доминго подтвердил, что применение "Спутник Лайт" было одобрено в конце прошлой недели. "Спутник Лайт" стала восьмой вакциной от COVID-19, разрешенной на Филиппинах после Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, "Спутник V", Bharat и Jannsen."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Азербайджане, Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746583949.html

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html

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в мире, филиппины, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"