https://ria.ru/20210823/vaktsina-1746805353.html
Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт"
Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 23.08.2021
Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт"
Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение в Республике Филиппины, сообщил Российский фонд... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:28
2021-08-23T09:28
2021-08-23T09:48
распространение коронавируса
в мире
филиппины
коронавирус covid-19
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение в Республике Филиппины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.Вакцинация препаратом "Спутник Лайт", как отмечает РФПИ, позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета. Вакцина демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран.В марте 2021 года Филиппины одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. В настоящее время "Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или половины населения Земли."Одобрение применения однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" национальным регулятором Филиппин позволит добавить в портфель вакцин еще один российский препарат против коронавируса, который демонстрирует безопасность и высокую эффективность в разных странах мира. "Спутник Лайт" уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По данным филиппинского новостного сайта Rappler, генеральный директор Управления по безопасности продуктов питания и медикаментов Филиппин Эрик Доминго подтвердил, что применение "Спутник Лайт" было одобрено в конце прошлой недели. "Спутник Лайт" стала восьмой вакциной от COVID-19, разрешенной на Филиппинах после Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, "Спутник V", Bharat и Jannsen."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Азербайджане, Аргентине, ОАЭ. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии.Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746583949.html
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в мире, филиппины, коронавирус covid-19, вакцина "спутник лайт"
09:28 23.08.2021 (обновлено: 09:48 23.08.2021)
Филиппины одобрили вакцину "Спутник Лайт"
Филиппины в ускоренном режиме одобрили вакцину "Спутник Лайт"
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение в Республике Филиппины, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA) российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины", - говорится в сообщении.
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт", как отмечает РФПИ, позволит ограничить распространение коронавируса в стране и ускорит создание популяционного иммунитета. Вакцина демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран.
В марте 2021 года Филиппины
одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V" в рамках процедуры ускоренной регистрации. В настоящее время "Спутник V" одобрен в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек, или половины населения Земли
.
"Одобрение применения однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" национальным регулятором Филиппин позволит добавить в портфель вакцин еще один российский препарат против коронавируса, который демонстрирует безопасность и высокую эффективность в разных странах мира. "Спутник Лайт" уже после первой инъекции демонстрирует эффективность выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По данным филиппинского новостного сайта Rappler, генеральный директор Управления по безопасности продуктов питания и медикаментов Филиппин Эрик Доминго подтвердил, что применение "Спутник Лайт" было одобрено в конце прошлой недели. "Спутник Лайт" стала восьмой вакциной от COVID-19, разрешенной на Филиппинах после Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca
, Sinovac, "Спутник V", Bharat и Jannsen.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Азербайджане
, Аргентине
, ОАЭ
. Получено одобрение регуляторов на проведение исследований в России и Белоруссии
.
Впервые подход гетерогенного бустирования ("вакцинного коктейля" с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента) был применен в основе первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".