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Урожай овощей в Приморье с начала года вырос на 16%
Урожай овощей в Приморье с начала года вырос на 16% - РИА Новости, 23.08.2021
Урожай овощей в Приморье с начала года вырос на 16%
Сельхозпроизводители Приморья с начала года собрали свыше 6,6 тысячи тонн овощей, что на 16% больше уровня прошлого года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T09:46
2021-08-23T09:46
экономика
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала года собрали свыше 6,6 тысячи тонн овощей, что на 16% больше уровня прошлого года, сообщает правительство региона."Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, крестьяне с 377 гектаров собрали 6 607 тонн овощей, что больше уровня прошлого года на 16%. Главными житницами являются Уссурийский и Октябрьский округа, Партизанский район", - говорится в сообщении.Собрано более 1100 тонн огурцов, 985 тонн томатов, около 1250 тонн свеклы, 964 тонны капусты. Отмечается, что в этом году благоприятная погода способствует хорошему урожаю.Кроме того, сельхозпроизводители собрали 6423 тонны картофеля с 325 гектаров.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей программы – увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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экономика, приморский край
09:46 23.08.2021
 
Урожай овощей в Приморье с начала года вырос на 16%

В Приморье сельхозпроизводители собрали более 6,6 тысячи тонн овощей с начала года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ВЛАДИВОСТОК, 23 авг – РИА Новости. Сельхозпроизводители Приморья с начала года собрали свыше 6,6 тысячи тонн овощей, что на 16% больше уровня прошлого года, сообщает правительство региона.
"Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, крестьяне с 377 гектаров собрали 6 607 тонн овощей, что больше уровня прошлого года на 16%. Главными житницами являются Уссурийский и Октябрьский округа, Партизанский район", - говорится в сообщении.
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Кроме того, сельхозпроизводители собрали 6423 тонны картофеля с 325 гектаров.
В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом. Кроме того, среди целей программы – увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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