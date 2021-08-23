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Идеология "анти-России" превращает Украину в племя, заявил Медведчук
Идеология "анти-России" превращает Украину в племя, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.08.2021
Идеология "анти-России" превращает Украину в племя, заявил Медведчук
Антироссийская идеология разрушает Украину и опускает ее до уровня племени, в союзе с Россией страна имела вход в европейскую мировую культуру, считает глава... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:58
2021-08-23T16:58
политика
украина
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Антироссийская идеология разрушает Украину и опускает ее до уровня племени, в союзе с Россией страна имела вход в европейскую мировую культуру, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук."В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее", - написал Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине", опубликованной на сайте партии.Политик напомнил, что всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному, именно поэтому, по его словам, проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт "украинских горе-реформаторов"."Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха", - добавил Медведчук.При этом, по его мнению, на примитивном уровне управления "мы теряем страну". Он напомнил, что Украина уже потеряла огромный промышленный и научный потенциал, а сейчас теряет население и территории. "У населения отбираются права и свободы, а власть несет все меньше ответственности за содеянное. Поэтому у Украины единственный путь к возрождению, и состоит он в обратном завоевании прав и свобод граждан", - считает политик.
https://ria.ru/20210817/taktika-1746144760.html
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политика, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
16:58 23.08.2021
 
Идеология "анти-России" превращает Украину в племя, заявил Медведчук

Лидер "Оппозиционной платформы" Медведчук: антироссийская идеология разрушает Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
Глава политсовета украинской партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Антироссийская идеология разрушает Украину и опускает ее до уровня племени, в союзе с Россией страна имела вход в европейскую мировую культуру, считает глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. Племенем управлять легче: кто не соответствует его традициям и законам вождя, изгоняется, как это сегодня показывает президент Зеленский. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее", - написал Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине", опубликованной на сайте партии.
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Политик напомнил, что всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному, именно поэтому, по его словам, проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт "украинских горе-реформаторов".
"Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха", - добавил Медведчук.
При этом, по его мнению, на примитивном уровне управления "мы теряем страну". Он напомнил, что Украина уже потеряла огромный промышленный и научный потенциал, а сейчас теряет население и территории. "У населения отбираются права и свободы, а власть несет все меньше ответственности за содеянное. Поэтому у Украины единственный путь к возрождению, и состоит он в обратном завоевании прав и свобод граждан", - считает политик.
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