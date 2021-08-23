15:23 23.08.2021 (обновлено: 15:46 23.08.2021)
В Крыму заявили, что Зеленский запустил обратный отсчет для Украины
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Чегринец: Зеленский приближает крах Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о так называемом "обратном отсчете до освобождения Крыма", своей политикой запустил обратный отчет для украинской государственности, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее Зеленский, выступая на открытии саммита "Крымская платформа" в понедельник, заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма". Он пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров.
"Здесь впору говорить об обратном отсчете нежизнеспособной украинской власти, которая каждым своим действием приближает неизбежный крах всей украинской государственности. И здесь вопрос о совсем близкой перспективе нескольких ближайших лет", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Зеленский "хороший актер, но абсолютно бестолковый политик, который растерял весь свой огромный победный рейтинг" и загнал Украину в "экономическую яму", из которой ей уже не выйти.
"Единственный способ немного продлить агонию - это вернуться к старому доброму проекту – выпрашивать денег на русофобство. Именно только для возможности выклянчить пару гривен и запускаются подобные платформы", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".