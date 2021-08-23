https://ria.ru/20210823/ukraina-1746886167.html

В Крыму заявили, что Зеленский запустил обратный отсчет для Украины

В Крыму заявили, что Зеленский запустил обратный отсчет для Украины - РИА Новости, 23.08.2021

В Крыму заявили, что Зеленский запустил обратный отсчет для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о так называемом "обратном отсчете до освобождения Крыма", своей политикой запустил обратный отчет для... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:23

2021-08-23T15:23

2021-08-23T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о так называемом "обратном отсчете до освобождения Крыма", своей политикой запустил обратный отчет для украинской государственности, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.Ранее Зеленский, выступая на открытии саммита "Крымская платформа" в понедельник, заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет времени до освобождения Крыма". Он пообещал сделать все возможное для возвращения полуострова и выразил надежду на то, что совместная работа с международными партнерами вынудит РФ сесть за стол переговоров."Здесь впору говорить об обратном отсчете нежизнеспособной украинской власти, которая каждым своим действием приближает неизбежный крах всей украинской государственности. И здесь вопрос о совсем близкой перспективе нескольких ближайших лет", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, Зеленский "хороший актер, но абсолютно бестолковый политик, который растерял весь свой огромный победный рейтинг" и загнал Украину в "экономическую яму", из которой ей уже не выйти."Единственный способ немного продлить агонию - это вернуться к старому доброму проекту – выпрашивать денег на русофобство. Именно только для возможности выклянчить пару гривен и запускаются подобные платформы", - сказал собеседник агентства.В понедельник в украинской столице проходит инициированный Украиной саммит "Крымская платформа", на котором обсудят вопрос "возвращения" Киеву контроля над Крымом. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://realty.ria.ru/20210823/krym-1746866093.html

https://ria.ru/20210823/ubytki-1746862170.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия