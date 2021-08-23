https://ria.ru/20210823/ukraina-1746878688.html

США хотят "поставить Россию на место", заявила министр энергетики Грэнхолм

США хотят "поставить Россию на место", заявила министр энергетики Грэнхолм - РИА Новости, 23.08.2021

США хотят "поставить Россию на место", заявила министр энергетики Грэнхолм

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, говоря о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма под контроль украинских властей, заявила о желании... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:51

2021-08-23T14:51

2021-08-23T14:51

в мире

украина

сша

сергей лавров

россия

дженнифер грэнхолм

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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, говоря о прекращении конфликта в Донбассе и "возвращении" Крыма под контроль украинских властей, заявила о желании Вашингтона "поставить Россию на место".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Наша поддержка будет оставаться конкретной и существенной. Мы уже предоставили 4,9 миллиарда долларов помощи Украине только в 2014 году, и эта поддержка будет продолжаться в дальнейшем… Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы совместно принимаем с нашими союзниками и партнерами для разрешения конфликта на востоке Украины. Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", - сказала министр.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210822/ssha-1746725499.html

https://ria.ru/20210818/ukraina-1746212191.html

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в мире, украина, сша, сергей лавров, россия, дженнифер грэнхолм