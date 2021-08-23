https://ria.ru/20210823/ukraina-1746866377.html

"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири

"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири - РИА Новости, 23.08.2021

"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири

На Украине в преддверии Дня независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом, сообщило издание "Винница.info". РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:08

2021-08-23T14:08

2021-08-23T14:54

в мире

украина

день независимости украины

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Украине в преддверии Дня независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом, сообщило издание "Винница.info".По словам изобретателей, спортивный снаряд распознает и подсчитывает движения, а также подбадривает тренирующегося лозунгом: "Слава Украине!" Ролик с презентацией гири опубликован на ютьюб-странице СМИ. Многие пользователи с иронией восприняли такую разработку."Это гигантский скачок в развитии", — сыронизировал Андрей Сурков."Маразм крепчал", — отметил Noctis Caelum."Это личная инициатива или из "95-го квартала/ОП" заявку прислали на "изобретение"? — пошутил Commandor."Цирк должен гастролировать", — подытожили пользователи.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году Украина отпразднует 30-ю годовщину независимости.

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746817596.html

украина

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