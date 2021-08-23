https://ria.ru/20210823/ukraina-1746866377.html
"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири
"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири - РИА Новости, 23.08.2021
"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири
На Украине в преддверии Дня независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом, сообщило издание "Винница.info". РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:08
2021-08-23T14:08
2021-08-23T14:54
в мире
украина
день независимости украины
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Украине в преддверии Дня независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом, сообщило издание "Винница.info".По словам изобретателей, спортивный снаряд распознает и подсчитывает движения, а также подбадривает тренирующегося лозунгом: "Слава Украине!" Ролик с презентацией гири опубликован на ютьюб-странице СМИ. Многие пользователи с иронией восприняли такую разработку."Это гигантский скачок в развитии", — сыронизировал Андрей Сурков."Маразм крепчал", — отметил Noctis Caelum."Это личная инициатива или из "95-го квартала/ОП" заявку прислали на "изобретение"? — пошутил Commandor."Цирк должен гастролировать", — подытожили пользователи.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году Украина отпразднует 30-ю годовщину независимости.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, день независимости украины
14:08 23.08.2021 (обновлено: 14:54 23.08.2021)
"Маразм крепчал": в Сети высмеяли создателей "патриотичной" украинской гири
Пользователи Сети высмеяли создателей гири, скандирующей: "Слава Украине"
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
На Украине
в преддверии Дня независимости создали первую в мире гирю с искусственным интеллектом, сообщило издание "Винница.info"
.
По словам изобретателей, спортивный снаряд распознает и подсчитывает движения, а также подбадривает тренирующегося лозунгом: "Слава Украине!" Ролик с презентацией гири опубликован на ютьюб-странице СМИ. Многие пользователи с иронией восприняли такую разработку.
"Это гигантский скачок в развитии", — сыронизировал Андрей Сурков.
"Маразм крепчал", — отметил Noctis Caelum.
"Это личная инициатива или из "95-го квартала/ОП" заявку прислали на "изобретение"? — пошутил Commandor.
"Цирк должен гастролировать", — подытожили пользователи.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году Украина отпразднует 30-ю годовщину независимости.