https://ria.ru/20210823/ukraina-1746843240.html

Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма

Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма - РИА Новости, 23.08.2021

Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма

Потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:34

2021-08-23T12:34

2021-08-23T12:34

в мире

украина

киев

республика крым

сергей лавров

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денис шмыгаль

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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов", - сказал Шмыгаль на саммите.По его словам, речь идет об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и "негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".

https://ria.ru/20210823/krym-1746840748.html

https://ria.ru/20210823/krym-1746798282.html

украина

киев

республика крым

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, сергей лавров, россия, денис шмыгаль