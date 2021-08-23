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Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма
Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма - РИА Новости, 23.08.2021
Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма
Потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:34
2021-08-23T12:34
2021-08-23T12:34
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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Потенциальные убытки Украины от потери Крыма составляют более 100 миллиардов долларов, заявил в понедельник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более 100 миллиардов долларов", - сказал Шмыгаль на саммите.По его словам, речь идет об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности и "негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора".
https://ria.ru/20210823/krym-1746840748.html
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в мире, украина, киев, республика крым, сергей лавров, россия, денис шмыгаль
Премьер Украины оценил потенциальные убытки от потери Крыма
Премьер Украины Шмыгаль: потенциальные убытки от потери Крыма составили сто миллиардов долларов