https://ria.ru/20210823/ukraina-1746842123.html

Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости

Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости - РИА Новости, 23.08.2021

Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости

С момента обретения независимости Украина переместилась в рейтинге по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН, с 43 на 74 место. Этот... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:40

2021-08-23T12:40

2021-08-23T14:48

инфографика

украина

оон

качество жизни

население

уровень жизни

индекс человеческого развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746841761_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9eedc36ae1b8d43dcb391b972a28dae2.png

С момента обретения независимости Украина переместилась в рейтинге по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН, с 43 на 74 место. Этот индекс позволяет оценить, насколько благополучно живут граждане той или иной страны. При его расчете учитывают несколько аспектов: уровень жизни, доступ к знаниям, здоровье и долголетие. Как менялась позиция Украины от года к году и где находятся другие бывшие республики СССР — в инфографике Ria.ru.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оон, качество жизни, инфографика, население, уровень жизни, индекс человеческого развития