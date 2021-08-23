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Инфографика
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746842123.html
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости - РИА Новости, 23.08.2021
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
С момента обретения независимости Украина переместилась в рейтинге по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН, с 43 на 74 место. Этот... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:40
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инфографика
украина
оон
качество жизни
население
уровень жизни
индекс человеческого развития
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С момента обретения независимости Украина переместилась в рейтинге по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН, с 43 на 74 место. Этот индекс позволяет оценить, насколько благополучно живут граждане той или иной страны. При его расчете учитывают несколько аспектов: уровень жизни, доступ к знаниям, здоровье и долголетие. Как менялась позиция Украины от года к году и где находятся другие бывшие республики СССР — в инфографике Ria.ru.
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украина, оон, качество жизни, инфографика, население, уровень жизни, индекс человеческого развития
12:40 23.08.2021 (обновлено: 14:48 23.08.2021)
 

Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости

Читать ria.ru в
С момента обретения независимости Украина переместилась в рейтинге по индексу человеческого развития, который ежегодно составляет ООН, с 43 на 74 место. Этот индекс позволяет оценить, насколько благополучно живут граждане той или иной страны. При его расчете учитывают несколько аспектов: уровень жизни, доступ к знаниям, здоровье и долголетие. Как менялась позиция Украины от года к году и где находятся другие бывшие республики СССР — в инфографике Ria.ru.
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимостиКак изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
 
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