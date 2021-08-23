https://ria.ru/20210823/ukraina-1746821982.html

Главред "Московского комсомольца" прокомментировал блокировку на Украине

Главред "Московского комсомольца" прокомментировал блокировку на Украине - РИА Новости, 23.08.2021

Главред "Московского комсомольца" прокомментировал блокировку на Украине

Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил РИА Новости, что блокировка газеты на Украине - признак уважения, и выразил надежду, что благодаря РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:57

2021-08-23T10:57

2021-08-23T10:57

в мире

украина

владимир зеленский

ростелеком

национальная медиа группа

вгтрк

павел гусев

кирилл вышинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152707/13/1527071320_0:0:2557:1439_1920x0_80_0_0_9b38f8cc59a912412b96161e301c0f30.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил РИА Новости, что блокировка газеты на Украине - признак уважения, и выразил надежду, что благодаря современным технологиям украинские читатели все равно будут иметь доступ к российским СМИ.Ранее о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", сообщило интернет-издание "Страна.ua", которое опубликовала скриншоты указа президента."Мы сейчас сами до конца понять не можем, что устраивает этот комик-президент в отношении российских СМИ. Будем разбираться, но я думаю, что сегодня технологии настолько в интернете развиты, что те украинские наши читатели, кто были пользователями и МК.ру, и других российских СМИ, они найдут возможность читать нас. Будем разбираться, пока мы еще сами немножко удивлены всем этим происходящим. Значит, уважают, если запрещают", - заявил Гусев.Все российские СМИ на Украине сейчас под запретом, либо под санкциями. В марте президент продлил на три года санкции против МИА "Россия сегодня", также введены санкции против ряда других российских СМИ, в частности, "Газета.Ру", "Утро.ру", "Лента.Ру". Кроме того, Зеленский продлил ограничительные меры в отношении автономной некоммерческой организация "ТВ-Новости", ООО "Федеральное агентство новостей", а также ООО "СМИ2".Ранее Киев ввел санкции против ряда граждан РФ и российских компаний. Среди прочего в санкционный список попали российские СМИ. В частности, МИА "Россия сегодня" было включено в санкционный список Украины, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и "СМИ2", портал РИА Новости Украина, руководитель которого Кирилл Вышинский был арестован, а также заблокировал доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru. В санкционный список, в том числе, вошли ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, телерадиокомпания "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Москва Медиа", РК Медиа, "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", телерадиокомпании "Петербург", "Общественное телевидение России", "Наше Радио".Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую в истории страны межгосударственную жалобу - против Украины. Она касается в том числе подавления свободы слова и преследования инакомыслящих "путем запрета работы СМИ, интернет-платформ, преследования журналистов (российских, украинских и иных государств), политиков и рядовых граждан".

https://ria.ru/20210823/sanktsii-1746793547.html

https://ria.ru/20210821/sanktsii-1746657638.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, ростелеком, национальная медиа группа , вгтрк, павел гусев, кирилл вышинский, россия