Вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы членства Украины в ЕС
Вице-президент ЕК Домбровскис: запуск процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятно
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это (вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС) маловероятно в ближайшие годы", - сказал Домбровскис в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС, но это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами Евросоюза.
"Этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации. В его рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции", - добавил вице-президент ЕК.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.