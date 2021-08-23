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Вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы членства Украины в ЕС
Вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы членства Украины в ЕС - РИА Новости, 23.08.2021
Вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы членства Украины в ЕС
Решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T10:16
2021-08-23T10:16
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис."Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это (вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС) маловероятно в ближайшие годы", - сказал Домбровскис в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС, но это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами Евросоюза.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746801820.html
https://ria.ru/20210821/ukraina-1746669759.html
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
10:16 23.08.2021
 
Вице-президент Еврокомиссии оценил перспективы членства Украины в ЕС

Вице-президент ЕК Домбровскис: запуск процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие годы маловероятно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 23 авг - РИА Новости. Решение вопроса о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятно в ближайшие годы, заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это (вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС) маловероятно в ближайшие годы", - сказал Домбровскис в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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По его словам, ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС, но это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами Евросоюза.
"Этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно концентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации. В его рамках еще много всего можно сделать. Реализация различных мероприятий, предусмотренных соглашением, де-факто будет способствовать процессу европейской интеграции", - добавил вице-президент ЕК.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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В миреУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенВалдис ДомбровскисЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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