https://ria.ru/20210823/ukraina-1746801820.html
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов - РИА Новости, 23.08.2021
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:49
2021-08-23T08:49
2021-08-23T08:51
украина
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в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал украинской экономики после распада СССР был выше, чем у большинства других стран бывшего союза, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике", - сказала Павлюшина.Она отметила, что в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя. "Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов", - указывает эксперт.По ее словам, среди ключевых причин безработицы - увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Кроме того, в 2020 году около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.Она добавила, что, по оценкам, около 5-7% населения Украины в трудоспособном возрасте стабильно находятся "на заработках" в других странах. Хотя это по сути и "потерянный потенциал" для экономики, но значительно повышает доходы населения внутри страны, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796203.html
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украина, ссср, в мире
08:49 23.08.2021 (обновлено: 08:51 23.08.2021)
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
Эксперт ЦСР Виктория Павлюшина: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Череда кризисов на Украине
привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал украинской экономики после распада СССР
был выше, чем у большинства других стран бывшего союза, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
"С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике", - сказала Павлюшина.
Она отметила, что в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя. "Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов", - указывает эксперт.
По ее словам, среди ключевых причин безработицы - увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Кроме того, в 2020 году около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.
"Все это косвенно свидетельствует о том, что население страны с 2015 года все больше уезжает на заработки за границу. Об этом говорит также другой показатель. Напомним, что только видимые личные переводы работающих за рубежом граждан Украины с 2015 года составляют около 10% ВВП страны (9,7% в 2020 году), причем в 2006-2014 годах значение показателя составляло 3-5%", - продолжила Павлюшина.
Она добавила, что, по оценкам, около 5-7% населения Украины в трудоспособном возрасте стабильно находятся "на заработках" в других странах. Хотя это по сути и "потерянный потенциал" для экономики, но значительно повышает доходы населения внутри страны, заключила эксперт.