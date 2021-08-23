Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/ukraina-1746801820.html
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов - РИА Новости, 23.08.2021
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов
Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:49
2021-08-23T08:51
украина
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592379557_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_775d1889dbc30aef35f61cab0dd62573.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал украинской экономики после распада СССР был выше, чем у большинства других стран бывшего союза, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина.День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны."С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике", - сказала Павлюшина.Она отметила, что в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя. "Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов", - указывает эксперт.По ее словам, среди ключевых причин безработицы - увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Кроме того, в 2020 году около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.Она добавила, что, по оценкам, около 5-7% населения Украины в трудоспособном возрасте стабильно находятся "на заработках" в других странах. Хотя это по сути и "потерянный потенциал" для экономики, но значительно повышает доходы населения внутри страны, заключила эксперт.
https://ria.ru/20210823/lavrov-1746796203.html
https://ria.ru/20210822/ukraina-1746728044.html
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592379557_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_235c57e2f9a8f8f28c079110d5249224.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, ссср, в мире
08:49 23.08.2021 (обновлено: 08:51 23.08.2021)
 
Эксперт: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов

Эксперт ЦСР Виктория Павлюшина: безработица на Украине возвращается к показателям 1990-х годов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМалолюдная улица Крещатик в Киеве
Малолюдная улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Череда кризисов на Украине привела к постепенному росту безработицы, сейчас ее уровень возвращается к показателям поздних 1990-х годов, при этом потенциал украинской экономики после распада СССР был выше, чем у большинства других стран бывшего союза, рассказала РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок (ЦСР) Виктория Павлюшина.
День независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа. В этом году Украина празднует 30-ю годовщину независимости страны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 07:20
Лавров заявил о деградации в сфере соблюдения прав человека на Украине
"С момента распада СССР на Украине фактически отсутствовали периоды длительной стабильности. При этом стоит отметить, что потенциал экономики страны был выше, чем у большинства других стран союза. В первые два-три года после распада страна принимала значительное число мигрантов, а уже с 1996-1997 годов на Украине наблюдался устойчивый миграционный отток, который только усилился в последующие годы в связи со сравнительно высоким уровнем безработицы и кризисными явлениями в экономике", - сказала Павлюшина.
Она отметила, что в целом в 1999-2008 годы безработица в стране снижалась и достигала уровня в 6%, после чего череда кризисов различного рода привела к постепенному росту значений показателя. "Только официальный уровень безработицы в стране составляет около 10% и фактически возвращается на уровень значения показателя поздних 1990-х годов", - указывает эксперт.
По ее словам, среди ключевых причин безработицы - увольнение по обоюдному согласию работника и работодателя, а также по инициативе одной из сторон (34,1% безработных в 2020 году) или увольнение по экономическим причинам (22,9% безработных). Кроме того, в 2020 году около 10% безработных составляли выпускники университетов и колледжей, которые не смогли найти работу после выпуска.
"Все это косвенно свидетельствует о том, что население страны с 2015 года все больше уезжает на заработки за границу. Об этом говорит также другой показатель. Напомним, что только видимые личные переводы работающих за рубежом граждан Украины с 2015 года составляют около 10% ВВП страны (9,7% в 2020 году), причем в 2006-2014 годах значение показателя составляло 3-5%", - продолжила Павлюшина.
Она добавила, что, по оценкам, около 5-7% населения Украины в трудоспособном возрасте стабильно находятся "на заработках" в других странах. Хотя это по сути и "потерянный потенциал" для экономики, но значительно повышает доходы населения внутри страны, заключила эксперт.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 10:07
Эксперт: Украина за 30 лет независимости не состоялась как государство
 
УкраинаСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01Прокуратура занялась словами красноярского чиновника о плаксивом сброде
06:55В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
06:38Глава МИД Киргизии предупредил о "спящих ячейках" "Аль-Каиды"* и ИГИЛ*
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
Лента новостейМолния