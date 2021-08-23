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В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями
В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями - РИА Новости, 23.08.2021
В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями
Более 50 человек получили пищевое отравление после приема "прасада" - ритуального угощения, состоящего из фруктов и голубиного гороха в индийском штате Ассам,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T21:15
2021-08-23T21:15
в мире
индия
ассам
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Более 50 человек получили пищевое отравление после приема "прасада" - ритуального угощения, состоящего из фруктов и голубиного гороха в индийском штате Ассам, сообщила полиция.Голубиным горохом в Индии называется растение рода бобовых, употребляемое в пищу.Отмечается, что один из жителей деревни организовал праздничное мероприятие и угостил пришедших гостей, после чего те вскоре начали жаловаться на боль в животе и рвоту.С вечера воскресенья более 50 жителей села были госпитализированы, сейчас их состояние стабильно. Представители властей в понедельник изъяли весь голубиный горох из магазина, где его приобрел местный житель, начато расследование.
https://ria.ru/20210820/otravlenie-1746511392.html
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в мире, индия, ассам
21:15 23.08.2021
 
В Индии более 50 человек отравились ритуальными угощениями

В Индии более 50 человек получили пищевое отравление от ритуальных угощений

© Pixabay / Pixabay / PDPicsЗеленый чатни
Зеленый чатни - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Pixabay / Pixabay / PDPics
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. Более 50 человек получили пищевое отравление после приема "прасада" - ритуального угощения, состоящего из фруктов и голубиного гороха в индийском штате Ассам, сообщила полиция.
Голубиным горохом в Индии называется растение рода бобовых, употребляемое в пищу.
Отмечается, что один из жителей деревни организовал праздничное мероприятие и угостил пришедших гостей, после чего те вскоре начали жаловаться на боль в животе и рвоту.
С вечера воскресенья более 50 жителей села были госпитализированы, сейчас их состояние стабильно. Представители властей в понедельник изъяли весь голубиный горох из магазина, где его приобрел местный житель, начато расследование.
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В миреИндияАссам
 
 
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