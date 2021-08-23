https://ria.ru/20210823/ugon-1746878413.html

Названы цвета самых угоняемых автомобилей

Названы цвета самых угоняемых автомобилей - РИА Новости, 23.08.2021

Названы цвета самых угоняемых автомобилей

Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:51

2021-08-23T14:51

2021-08-23T14:54

москва

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой компании "Согласие" и поделились статистикой с РИА Новости.Выяснилось, что в 60% случаев злоумышленники угоняют авто, припаркованные владельцем около дома. В большинстве заявлений клиенты пишут, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищают автомобиль, который ранее арендовали."В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", - рассказали в "Согласии".Аналитики компании подсчитали, какие автомобили стали самыми популярными у угонщиков в первом полугодии. Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. Частота угонов – это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели. На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.Почти половина авто за этот период были похищены в Москве и области, рассказал страховщик и напомнил: при покупке каско установка противоугонной системы позволяет клиенту сэкономить от 40% до 90% уплачиваемой премии по страхованию риска "угон".

https://ria.ru/20210313/avtomobili-1601042970.html

https://ria.ru/20210627/zaderzhanie-1738825308.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, hyundai solaris, hyundai sonata, kia sportage, bmw ag, авто, lexus, skoda