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Названы цвета самых угоняемых автомобилей
Названы цвета самых угоняемых автомобилей - РИА Новости, 23.08.2021
Названы цвета самых угоняемых автомобилей
Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:51
2021-08-23T14:54
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой компании "Согласие" и поделились статистикой с РИА Новости.Выяснилось, что в 60% случаев злоумышленники угоняют авто, припаркованные владельцем около дома. В большинстве заявлений клиенты пишут, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищают автомобиль, который ранее арендовали."В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", - рассказали в "Согласии".Аналитики компании подсчитали, какие автомобили стали самыми популярными у угонщиков в первом полугодии. Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. Частота угонов – это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели. На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.Почти половина авто за этот период были похищены в Москве и области, рассказал страховщик и напомнил: при покупке каско установка противоугонной системы позволяет клиенту сэкономить от 40% до 90% уплачиваемой премии по страхованию риска "угон".
https://ria.ru/20210313/avtomobili-1601042970.html
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РИА Новости
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353
60
москва, hyundai solaris, hyundai sonata, kia sportage, bmw ag, авто, lexus, skoda
14:51 23.08.2021 (обновлено: 14:54 23.08.2021)
 
Названы цвета самых угоняемых автомобилей

Эксперты страховой компании "Согласие": угонщики не выбирают автомобили ярких цветов

© Fotolia / Daniel JędzuraУгон автомобиля
Угон автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© Fotolia / Daniel Jędzura
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Угонщики не выбирают автомобили яркого цвета, в подавляющем большинстве случаев они отдают предпочтение белым или черным моделям, подсчитали эксперты страховой компании "Согласие" и поделились статистикой с РИА Новости.
Выяснилось, что в 60% случаев злоумышленники угоняют авто, припаркованные владельцем около дома. В большинстве заявлений клиенты пишут, что не обнаружили машину, выйдя утром из дома или вернувшись из поездки. В отдельных случаях угонщики похищают автомобиль, который ранее арендовали.
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Названы самые угоняемые автомобили в России
"В основном (в 80% случаев) машины, угнанные у клиентов компании с начала года, были белого или черного цвета. Остальных угонщиков интересовали серые или серебристые автомобили", - рассказали в "Согласии".
Аналитики компании подсчитали, какие автомобили стали самыми популярными у угонщиков в первом полугодии. Среди легковых авто самым угоняемым стал Hyundai Sonata с частотой угонов 1,6%. Частота угонов – это отношение количества угнанных автомобилей данной марки и модели к количеству застрахованных машин данной марки и модели. На втором месте – BMW 730d (1,3%), на третьем – Lexus LX 570 (0,9%). Низкая частота угонов (0,1%) у Nissan Terrano, Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Solaris и Skoda Rapid.
Почти половина авто за этот период были похищены в Москве и области, рассказал страховщик и напомнил: при покупке каско установка противоугонной системы позволяет клиенту сэкономить от 40% до 90% уплачиваемой премии по страхованию риска "угон".
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