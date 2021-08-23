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В Белоруссии начались совместные с Россией учения тылового обеспечения

В Белоруссии начались совместные с Россией учения тылового обеспечения - РИА Новости, 23.08.2021

В Белоруссии начались совместные с Россией учения тылового обеспечения

Совместные белорусско-российские учения с силами и средствами тылового и технического обеспечения армий двух стран проходят в Белоруссии перед стратегическими... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:32

2021-08-23T11:32

2021-08-23T11:32

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения с силами и средствами тылового и технического обеспечения армий двух стран проходят в Белоруссии перед стратегическими учениями "Запад-2021", сообщила пресс-служба министерства обороны республики."С 23 по 27 августа на Обуз-Лесновском полигоне, учебном центре "Лесище", а также в пунктах постоянной дислокации воинских частей тылового и технического обеспечения проводится совместное специальное учение с силами и средствами тылового, технического и материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси и России", - сообщается в понедельник в Тelegram-канале министерства.Отмечается, что "цель учения – проверка готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке, а также подготовка к совместному стратегическому учению "Запад-2021".Всего в учениях будут задействовано более 1300 военнослужащих, свыше 200 единиц специальной и автомобильной техники.Совместные стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

https://ria.ru/20210820/lukashenko-1746625702.html

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безопасность, белоруссия, россия