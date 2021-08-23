https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом - РИА Новости, 23.08.2021
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом
В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:26
2021-08-23T15:26
2021-08-23T16:42
происшествия
новосибирская область
новосибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg
НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону.По данным следствия, утром 20 августа 50-летняя женщина с 20-летней дочерью были в своем доме в садовом товариществе "Рассвет" Толмачевского сельского совета Новосибирского района."В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее пяти ударов топором по голове своей матери, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.Чтобы скрыть следы преступления, она подожгла баню с телом убитой, а затем рассказала соседям о пожаре.По данным ведомства, прибывшие по вызову спасатели обнаружили тело женщины и сообщили в полицию. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601637026.html
https://ria.ru/20201013/podrostok-1579645828.html
новосибирская область
новосибирский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94fa7b970dec095327cb0e51acc00abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:26 23.08.2021 (обновлено: 16:42 23.08.2021)
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом
В Новосибирской области 20-летняя девушка убила мать и сожгла баню с ее телом