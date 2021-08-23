https://ria.ru/20210823/ubiystvo-1746887334.html

В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом

В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом - РИА Новости, 23.08.2021

В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом

В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:26

2021-08-23T15:26

2021-08-23T16:42

происшествия

новосибирская область

новосибирский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону.По данным следствия, утром 20 августа 50-летняя женщина с 20-летней дочерью были в своем доме в садовом товариществе "Рассвет" Толмачевского сельского совета Новосибирского района."В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее пяти ударов топором по голове своей матери, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.Чтобы скрыть следы преступления, она подожгла баню с телом убитой, а затем рассказала соседям о пожаре.По данным ведомства, прибывшие по вызову спасатели обнаружили тело женщины и сообщили в полицию. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601637026.html

https://ria.ru/20201013/podrostok-1579645828.html

новосибирская область

новосибирский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф), россия