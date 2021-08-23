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В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом - РИА Новости, 23.08.2021
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом
В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:26
2021-08-23T16:42
происшествия
новосибирская область
новосибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону.По данным следствия, утром 20 августа 50-летняя женщина с 20-летней дочерью были в своем доме в садовом товариществе "Рассвет" Толмачевского сельского совета Новосибирского района."В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее пяти ударов топором по голове своей матери, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.Чтобы скрыть следы преступления, она подожгла баню с телом убитой, а затем рассказала соседям о пожаре.По данным ведомства, прибывшие по вызову спасатели обнаружили тело женщины и сообщили в полицию. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20210317/ubiystvo-1601637026.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:26 23.08.2021 (обновлено: 16:42 23.08.2021)
 
В Сибири девушка убила мать и сожгла баню с ее телом

В Новосибирской области 20-летняя девушка убила мать и сожгла баню с ее телом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 23 авг — РИА Новости. В Новосибирской области арестовали девушку, которая подозревается в убийстве матери, сообщили в СУ СК по региону.
По данным следствия, утром 20 августа 50-летняя женщина с 20-летней дочерью были в своем доме в садовом товариществе "Рассвет" Толмачевского сельского совета Новосибирского района.
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"В бане между ними произошел конфликт, в ходе которого девушка нанесла не менее пяти ударов топором по голове своей матери, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.
Чтобы скрыть следы преступления, она подожгла баню с телом убитой, а затем рассказала соседям о пожаре.
По данным ведомства, прибывшие по вызову спасатели обнаружили тело женщины и сообщили в полицию. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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