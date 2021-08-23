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В Архангельской области двух сестер будут судить за убийство мужчины
В Архангельской области двух сестер будут судить за убийство мужчины - РИА Новости, 23.08.2021
В Архангельской области двух сестер будут судить за убийство мужчины
Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по делу двух сестер, которые сначала задушили сожителя одной из них, потом нанесли удары... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:16
2021-08-23T11:23
происшествия
вельский район
архангельская область
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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по делу двух сестер, которые сначала задушили сожителя одной из них, потом нанесли удары молотком и топором, а после нескольких дней хранения тела на балконе сбросили его со второго этажа и закопали в строительном мусоре, сообщили в ведомстве.Следователи установили, что в ноябре прошлого года две сестры в поселке Тегрозеро Вельского района, "испытывая к сожителю одной из них личные неприязненные отношения, затянули на шее потерпевшего веревку, лишив его возможности дышать, после чего одна из обвиняемых нанесла множественные удары молотком и топором по туловищу потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью", говорится в сообщении.Затем сестры спрятали тело на балконе квартиры, а через несколько дней, чтобы скрыть следы преступления, ночью сбросили его с балкона второго этажа и закопали в строительном мусоре недалеко от места преступления."Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы", - пояснили в прокуратуре. Дело будет рассмотрено в суде Архангельской области.
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происшествия, вельский район, архангельская область
11:16 23.08.2021 (обновлено: 11:23 23.08.2021)
 
В Архангельской области двух сестер будут судить за убийство мужчины

В Архангельской области двух сестер будут судить за жестокое убийство мужчины

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по делу двух сестер, которые сначала задушили сожителя одной из них, потом нанесли удары молотком и топором, а после нескольких дней хранения тела на балконе сбросили его со второго этажа и закопали в строительном мусоре, сообщили в ведомстве.
Следователи установили, что в ноябре прошлого года две сестры в поселке Тегрозеро Вельского района, "испытывая к сожителю одной из них личные неприязненные отношения, затянули на шее потерпевшего веревку, лишив его возможности дышать, после чего одна из обвиняемых нанесла множественные удары молотком и топором по туловищу потерпевшего, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью", говорится в сообщении.
Затем сестры спрятали тело на балконе квартиры, а через несколько дней, чтобы скрыть следы преступления, ночью сбросили его с балкона второго этажа и закопали в строительном мусоре недалеко от места преступления.
"Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненного лишения свободы", - пояснили в прокуратуре. Дело будет рассмотрено в суде Архангельской области.
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ПроисшествияВельский районАрхангельская область
 
 
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