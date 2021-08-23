https://ria.ru/20210823/turisty-1746949438.html

Из дагестанской Карадахской теснины эвакуировали заблокированных туристов

Из дагестанской Карадахской теснины эвакуировали заблокированных туристов - РИА Новости, 23.08.2021

Из дагестанской Карадахской теснины эвакуировали заблокированных туристов

Спасатели эвакуировали 15 туристов, которые из-за подъема уровня воды в реке были заблокированы в Карадахской теснине в горах Дагестана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T21:39

2021-08-23T21:39

2021-08-23T21:39

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 23 авг – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 15 туристов, которые из-за подъема уровня воды в реке были заблокированы в Карадахской теснине в горах Дагестана, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Ранее в понедельник в нем сообщили, что в Гунибском районе в результате ливня с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и в Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов."Уровень воды на речке спал. Спасатели Шамильской и Унцукульской ПСС прибыли на место, группа туристов из 15 человек эвакуирована. Обнаружена группа еще из 15 человек, жизни ничего не угрожает, проводится их эвакуация. Ведутся поиски туриста, которого унесло водой", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210821/dagestan-1746697703.html

гунибский район

россия

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гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия