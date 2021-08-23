https://ria.ru/20210823/tserkov-1746849506.html

ФСБ раскрыла детали появления автокефальной церкви на Украине

ФСБ раскрыла детали появления автокефальной церкви на Украине - РИА Новости, 23.08.2021

ФСБ раскрыла детали появления автокефальной церкви на Украине

Гитлеровские оккупанты, занявшие территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:06

2021-08-23T13:06

2021-08-23T16:04

религия

фсб

украина

ссср

украинская православная церковь

без срока давности

россия

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152855/83/1528558371_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_85ad37245791c360fcfa6cb1eda3b841.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Гитлеровские оккупанты, занявшие территорию Советской Украины в годы Великой Отечественной войны, в своих интересах поддержали воссоздание украинской автокефальной церкви, которая всячески обслуживала их.Затем, отступая под ударами Красной армии, нацисты бросили ее руководство как уже ненужное, следует из материалов, рассекреченных ФСБ России в рамках проекта "Без срока давности", с которыми ознакомилось РИА Новости.Среди этих материалов — протокол допроса Феофила Булдовского (1865-1944) органами государственной безопасности СССР в декабре 1943 года.В период немецкой оккупации Харькова он был митрополитом Харьковским и всей Левобережной Украины, председателем Харьковского епархиального управления автокефальной Украинской православной церкви.Булдовский на допросе рассказал, что в 1920 году дважды арестовывался Особым отделом Юго-западного фронта и ЧК по обвинению в активной помощи деникинцам, но был отпущен за недоказанностью.В 1924 году получил от советской власти "легализацию соборно-епископской автокефальной ориентации". В 1937 году осел в Луганске, а в середине 1939 года прекратил там свою церковную деятельность в связи с закрытием последнего храма "и вообще решил удалиться на покой", переехал в Харьков.Но когда немцы в октябре 1941 года оккупировали Харьков, к Булдовскому пришел протопресвитер Александр Кривомаз, с которым тот был "тесно связан на протяжении свыше 20 лет".Кривомаз сообщил Булдовскому, что при Харьковской городской управе создан религиозный отдел, который "с разрешения немцев принимает меры к быстрейшему возрождению автокефальной Украинской православной церкви в Харькове и районах Харьковской области".По его словам, с первого же дня возвращения к активной церковной деятельности он ориентировался на немецких оккупантов."Военные успехи немцев на советско-германском фронте, особенно на Украине, привели меня к убеждению, что война будет выиграна Германией. С другой стороны, немецкие власти разрешили восстановление автокефальной церковной организации. Поэтому я предполагал, что с помощью немцев я сумею добиться главенствующей роли в автокефальной церкви", — говорил Булдовский.По его словам, во второй половине ноября 1941 года его квартиру посетили немецкий генерал Блум и доктор богословия Вагнер.Как рассказал Булдовский, он заявил гитлеровцам, что будет придерживаться нескольких принципов, в числе которых "лояльное отношение к немецким оккупационным властям, признание единой автокефальной украинской православной церкви, назначение на приходы только тех священников, которые признают автокефалию и юрисдикцию Булдовского, совершение богослужения на украинском и церковно-славянском языках в зависимости от желания большинства верующих данного прихода".Гитлеровцы эти тезисы одобрили.Ради достижения своих целей Булдовский и его приближенные постарались укрепить связи с нацистами и прежде всего установить контакт с политической полицией Третьего рейха. "Связь с гестапо установил я сам", — сказал Булдовский."Одной из главнейших функций епархиального управления было наблюдение за содержанием проповедей и их политической окраской. Во всех церквах епархии по нашим указаниям читались проповеди профашистского характера, прославлялась германская армия, якобы "вызволившая" Украину, за каждой службой поминались Гитлер и его правительство, всячески очернялась советская власть. Словом, автокефальная церковь, по существу, была поставлена на службу немецкой пропаганде", — отметил Булдовский.На допросе он также вспомнил, как дал интервью корреспонденту газеты "Краковские вести", в котором заявил, будто бы советская власть жестоко преследовала украинскую православную церковь "и что 1941 год, то есть год начала немецкой оккупации, является первым годом новой эры в развитии церковной жизни на Украине".Булдовский также рассказал, как готовился к захвату общеукраинского церковного главенства.Для этого, по его словам, он совместно с Кривомазом составил декларацию на имя рейхскомиссара Украины Эриха Коха, в которой заверял его в своем желании "служить интересам украинского народа в соответствии с намерениями Германии в отношении Украины".Эта декларация по своей сути была доносом. "В конце я указал, что украинские шовинистические круги, настроенные антигермански, мешают мне занять законный пост митрополита всея Украины. Я просил Коха вмешаться в это дело", — вспоминал Булдовский. По его словам, в борьбе за пост митрополита всея Украины он хотел заручиться поддержкой и зарубежных священников.Однако все для Булдовского кончилось тем, что он оказался попросту бесполезен гитлеровцам, отступавшим из Харькова в августе 1943 года. "Видимо, я не был больше нужен немцам, и они не предоставили мне транспортных средств, даже не предлагали эвакуироваться", — сказал он на допросе.Затем Булдовский лицемерно попытался вновь "переобуться" и выставить себя лояльным советской власти, вернувшейся в Харьков."Приспособляясь к советской действительности, я после избрания митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси немедленно послал на его имя рапорт с просьбой принять меня в его юрисдикцию. Этот рапорт означал мой отказ не только от претензий на главенство в украинской православной церкви, но и от идеи автокефализма вообще", — говорил Булдовский."Я думал, что благодаря этому сумею уцелеть и сохранить за собой хотя бы Харьковскую епархию… Я с нетерпением ожидал ответа патриарха, но получить его не успел, так как был арестован органами советской власти за профашистскую деятельность в период немецкой оккупации", — добавил он.В итоге Булдовский скончался во время следствия.

https://ria.ru/20210823/vizit-1746821444.html

https://ria.ru/20210823/raskolniki-1746819961.html

https://ria.ru/20210823/ukraina-1746804071.html

https://ria.ru/20210522/rpts-1733464951.html

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

https://ria.ru/20210710/raskol-1740747431.html

украина

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб, украина, ссср, украинская православная церковь, без срока давности, россия, религия