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В Томской области мужчину приковали цепью в гараже за долги
В Томской области мужчину приковали цепью в гараже за долги - РИА Новости, 23.08.2021
В Томской области мужчину приковали цепью в гараже за долги
Суд в Томской области по ходатайству следователей СК арестовал двоих жителей Первомайского района за незаконное лишение свободы мужчины, которого они приковали... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:55
2021-08-23T13:55
2021-08-23T13:55
происшествия
томская область
первомайский район
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россия
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Суд в Томской области по ходатайству следователей СК арестовал двоих жителей Первомайского района за незаконное лишение свободы мужчины, которого они приковали цепью в гараже якобы за долги, сообщает в понедельник СУСК по региону.По данным СК, 19 августа двое нетрезвых жителей Первомайского района в гараже принадлежащего одному из них фермерского хозяйства в деревне Тиндерлинка Первомайского района лишили свободы 39-летнего мужчину, накинув ему на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго конца скрепили навесным замком."Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером. В ночь на 20 августа 2021 года потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой в село Первомайское", - рассказали в управлении.По факту незаконного лишения свободы мужчины в деревне Тиндерлинка следователи возбудили уголовное дело. В течение суток подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке СОБРа Росгвардии."При задержании один из подозреваемых дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. При предъявлении обвинения он полностью признал себя виновным. Второй задержанный виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20210813/tomsk-1745674436.html
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происшествия, томская область, первомайский район , следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В Томской области мужчину приковали цепью в гараже за долги
СК: в Томской области мужчину приковали цепью в гараже за долги, двоих подозреваемых арестовали
НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости.
Суд в Томской области
по ходатайству следователей СК
арестовал двоих жителей Первомайского района
за незаконное лишение свободы мужчины, которого они приковали цепью в гараже якобы за долги, сообщает в понедельник СУСК по региону.
По данным СК, 19 августа двое нетрезвых жителей Первомайского района в гараже принадлежащего одному из них фермерского хозяйства в деревне Тиндерлинка Первомайского района лишили свободы 39-летнего мужчину, накинув ему на шею металлическую цепь, один конец которой был приварен к наковальне, а звенья второго конца скрепили навесным замком.
"Из показаний обвиняемых следует, что сделали они это с целью заставить мужчину отработать имевшийся долг перед фермером. В ночь на 20 августа 2021 года потерпевший распилил напильником звенья цепи, вышел из гаражного бокса и направился домой в село Первомайское", - рассказали в управлении.
По факту незаконного лишения свободы мужчины в деревне Тиндерлинка следователи возбудили уголовное дело. В течение суток подозреваемых задержали полицейские при силовой поддержке СОБРа Росгвардии
.
"При задержании один из подозреваемых дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. При предъявлении обвинения он полностью признал себя виновным. Второй задержанный виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.